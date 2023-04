Superbike, Razgatlioglu non si nasconde: “Voglio la MotoGP nel 2024”

Solo ottavo tempo assoluto nel test Superbike in Catalunya, ma questo risultato non deve ingannare. Toprak Razgatlioglu non è riuscito a fare un buon time attack, ma il suo potenziale è superiore. Le due giornate sono state sfruttate per provare delle novità importanti in vista della ripresa del campionato. Alcune hanno funzionato, altre no.

Il turco sa che sarà complicato battere Alvaro Bautista e Ducati, probabilmente anche più dell’anno scorso dato che la nuova Panigale V4 R ha messo il campione in carica SBK in una condizione ancora migliore. I primi due round del calendario 2023 hanno dato un’indicazione netta, però bisognerà vedere quali saranno i valori in Europa. Il primo banco di prova sarà Assen (21-23 aprile), una pista dove sia Yamaha che Kawasaki potrebbero dare filo da torcere.

Superbike, test Catalunya: i commenti di Razgatlioglu

Razgatlioglu ha espresso le seguenti considerazioni al termine del test Superbike a Montmelò: “Il secondo giorno non è stato semplice, perché abbiamo provato tante parti. In generale non sono felice. Il mio non è un tempo reale, non avevo un feeling buono con la moto per fare il time attack. Abbiamo imparato tanto dalle novità, che a volte sono andate bene e altre no. Ora pensiamo ad Assen“.

Il team Pata Yamaha Prometeon è riuscito a fare dei passi avanti per quanto riguarda l’elettronica e il pilota turco spera di giocarsi la vittoria nel prossimo round Superbike: “Siamo migliorati, però nella seconda giornata non ho trovato un buon setup. Comunque in generale abbiamo lavorato bene sull’elettronica, anche se bisogna continuare a migliorare. Ad Assen non so come andrà, lo scorso anno non siamo stati molto forti. Ora abbiamo migliorato il grip posteriore e speriamo di lottare per vincere. Normalmente Rea è molto forte là e anche Bautista. Penso che sarò più competitivo rispetto al 2022“.

Toprak punta alla MotoGP per il 2024

Il 2023 è un anno molto importante per Razgatlioglu, visto che il suo contratto è in scadenza e dovrà decidere cosa fare nel 2024. Intervistato da Speedweek, ha detto molto chiaramente dove vorrebbe essere nella prossima stagione: “Sogno di guidare in MotoGP, lottando per il titolo o per il podio. Non voglio semplicemente guidare una MotoGP, è importante che riesca finire tra i primi tre. So che lì sono tutti forti e vicini, quindi il primo anno non sarebbe facile e sarei più competitivo nel secondo. Al momento, penso alla MotoGP per il prossimo anno. Se non dovesse funzionare, l’argomento sarà chiuso per me e rimarrò nel Mondiale Superbike“.

Toprak non nasconde il desiderio di approdare nella top class del Motomondiale nel 2024 e ci sarebbe la possibilità di fare il salto con Yamaha, che ha un Franco Morbidelli in bilico e che valuta anche Jorge Martin come futuro compagno di Fabio Quartararo: “Essendo un pilota Yamaha, ho maggiori possibilità con loro. Ci potrebbe essere un posto nel team ufficiale. Se non funziona, potrei valutare altre squadre. Ho un contratto che scade, forse firmerò ancora con Yamaha o forse andrò con un altro marchio. Una decisione non verrà presa fino a metà anno, probabilmente“.

Foto: Yamaha Racing