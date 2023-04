Yamaha presenta le novità: R1 Pro e Canepa ad alcune gare del National

Giornata in blu all’autodromo di Misano con il classico appuntamento d’inizio stagione organizzato da Yamaha. In circuito tanti piloti: da Lorenzo Baldassarri (accompagnato dal suo nuovo manager Emilio Alzamora) ad Andrea Dovizioso, da Andrea Mantovani a Roberto Tamburini. In più c’erano i piloti del CIV e National tra cui Delbianco, Ferroni, Sconza, Andreozzi e tanti altri. Sono stati presentati i trofei, i team ed è stata ufficializzata la presenza del team GRT con Niccolò Canepa ad alcune gare del National Trophy.

In ambito commerciale è stata presentata la nuova R1 Pro, una moto prodotta in serie limitata molto simile ad una Superbike ed i Gytr Pro Shop. Prossimamente verrà aperto un nuovo centro proprio al Misano World Circuit. Tra le novità anche il coinvolgimento di Andrea Dovizioso come testimonial del trofeo R3 Blu Cru e la scuola per meccanici.

“Abbiamo un programma molto strutturato per crescere i nuovi talenti – spiega Andrea Colombi, Country Manager Yamaha Motor Italia – Ci siamo trovati in sintonia con Andrea Dovizioso che sarà ambasador del progetto dedicato ai giovani. Lo abbiamo scelto per quello che ha dimostrato nella sua carriera oltre alle sue competenze come campione sia sull’asfalto ma anche nell’off-road. Riteniamo sia la persona giusta per i valori che ha sempre trasmesso, la pacatezza, il modo di essere campione anche nelle relazioni con gli altri”.

A livello sportivo sarà un anno intenso.

“Il 2023 sarà un anno super importante per noi. Ampliamo la nostra presenza al CIV rafforzandola e saremo presenti al National Trophy con le Gytr, con accessori racing che arrivano dall’esperienza nelle corse”.

Perché avete deciso di puntare sul National Trophy?

“Pensiamo che il National sia perfetto perché è un campionato molto aperto, ideale per utilizzare le nostre Gytr. Tra l’altro abbiamo presentato la R1 Pro, la massima espressione di Gytr, paragonabile ad una Superbike. Il National Trophy sarà per una piattaforma in cui sviluppare queste parti speciali attraverso il GRT. Niccolò Canepa parteciperà ad alcune gare con l’obbiettivo di portare avanti lo sviluppo di queste parti speciali e capire il potenziale”.

Qual è il coinvolgimento di Yamaha nel progetto Keope – Delbianco?

“Al progetto Superbike crediamo tantissimo perché è la massima espressione del racing a livello nazionale. Il team Keope l’anno scorso ha confermato di essere serio, ben organizzato e competitivo. Abbiamo pensato di scommettere forte sul pilota che riteniamo il più veloce in Italia tra quelli della sua generazione: sarà una bella sfida”.