MotoGP, Bezzecchi insidia Bagnaia: “Voglio rompere le scatole”

Marco Bezzecchi è partito subito forte in questa stagione MotoGP, prima conquistando un podio a Portimao, poi attestandosi come miglior pilota Ducati nel venerdì in Argentina. Il pilota della VR46 Academy cresce di gara in gara e presto potrebbe essere una spina nel fianco dell’amico e campione in carica Pecco Bagnaia. Per la Casa di Borgo Panigale potrebbe essere un investimento per il futuro, anche se il team di Valentino Rossi potrebbe presto passare in orbita Yamaha.

Secondo podio in MotoGP

Il ‘Bez’ è ripartito subito ad alto livello dopo il 3° posto nel GP di Portimao. Si piazza alle spalle delle due Aprilia, a 87 millesimi da Maverick Vinales e due decimi da Aleix Espargaró. In condizioni di pista difficili ha fatto valere coraggio, caparbietà e un talento in crescita, attirando già l’attenzione dei vertici Ducati. Sul podio in Portogallo non ci avrebbe scommesso neppure lui, “perché non è mai stata una delle mie piste. Durante l’inverno siamo stati bravi e i ragazzi mi sono venuti incontro mettendomi a mio agio sia nel box che sulla moto. Però non mi aspettavo di guidare così bene“.

Bezzecchi a caccia della prima vittoria

Il punto di riferimento è Pecco Bagnaia, in questo momento il più veloce del marchio emiliano. Eppure Marco Bezzecchi si sta distinguendo con una Ducati GP22, dimostrando di meritarsi qualche aggiornamento se la musica continuerà a risuonare in maniera trionfale. Difficile dire quanto sia diversa la sua moto dalla GP23 factory: “Avranno trovato delle migliorie, ma non credo che la moto sia molto diversa“, racconta a ‘La Gazzetta dello Sport’. L’appuntamento con la vittoria sembra essere solo questione di tempo, sarebbe una bella ricompensa per la fiducia accordatagli da Valentino Rossi e dal gruppo di Tavullia. “Per come sono partito non è lontanissima… Se ci sarà la possibilità di rompere le scatole, farò di tutto per riuscirci“.

La sfida con Bagnaia

Se molti aspettavano una sfida interna tra Bagnaia e Morbidelli nel 2023, pare che dovremo attenderci una battaglia intestina alla Ducati. “Pecco è in uno stato di forma ottimo, ha qualcosa di più. Noi ducatisti in allenamento lo studiamo, guardando la sua telemetria, mi pare che abbia tutto sotto controllo“. Finora il rapporto tra i due allievi VR46 è ottimale, condividono allenamenti, viaggi, tempo libero all’interno del paddock MotoGP, c’è tanta confidenza: “Io gli rompo le scatole, lo provoco…“. Se un giorno dovesse batterlo, cambierà qualcosa? “Finora mi ha sempre battuto lui e io l’ho presa bene, spero lui faccia lo stesso“.

Foto: MotoGP.com