Sebastiano Zerbo “Sono in testa al campionato, vincerò ancora”

L’età è solo un numero per Sebastiano “Nuccio” Zerbo. A 52 anni già compiuti nel 2023 ha già collezionato quattro podi. Attualmente è in testa alla classifica generale della Dunlop Cup 1000 Pro davanti a Raffaele Rubino. Dopo un 2022 un po’ sfortunato, Nuccio Zerbo è tornato prepotentemente alla ribalta con la Yamaha S Evolution Racing Team. Durante la sua carriera ha vinto 80 titoli nazionali (leggi qui) ma non si accontenta. L’ipotesi di lasciare le competizioni non è minimamente nei suoi pensieri, si sente ancora un ragazzino. Ha voglia di gareggiare, entusiasmo, ed un’eccellente condizione fisica rapportata all’età.

“Mi sento molto bene – racconta Sebastiano Zerbo a Corsedimoto – ultimamente ho avuto qualche problema al motore quindi non ho punto lottare per la vittoria delle gare però ho conquistato sempre punti pesanti per la classifica del campionato ed è questo quello che conta. Al Mugello sono riuscito a salire due volte sul podio e sono al comando della 1000 Pro. Sono molto contento e carico per il prossimo appuntamento, il 23 luglio a Cremona”.

Farai anche qualche wild-card nel National Trophy?

“Mi piacerebbe e lo spero tuttavia per farle dovrei avere una moto al top e non è facile. Al team S Evolution facciamo quello che possiamo con i pochi mezzi che abbiamo a disposizione. Se corro nel National Trophy lo faccio per essere protagonista altrimenti non ha senso”.

Hai vinto oltre 800 gare in carriera. Hai ancora fame di successi?

“Si, quella sempre! Penso di avere ancora diverse cose da dire nel motociclismo. Vado avanti e quest’anno punto dritto al titolo nella Dunlop Cup 1000 Pro”.