MotoGP, KTM da 7,5: serve un ultimo passo per raggiungere Ducati

Molti si aspettavano Aprilia come prima rivale della Ducati, ma oggi è KTM a rappresentare la seconda forza della griglia MotoGP 2023. La classifica costruttori, quella dei team e quella piloti parlano chiaro.

Nel campionato per marchi quello austriaco è secondo con 153 punti, a -132 da Ducati e a +32 su Aprilia. La squadra ufficiale è quarta con 193 punti dietro a tre formazioni ducatiste e davanti a quella factory di Noale (133 punti). È nella graduatoria piloti il primo non Ducati è Brad Binder, quarto con 114 punti (-80 rispetto a Bagnaia). E anche Jack Miller, settimo a quota 79, precede la coppia Espargarò Vinales.

MotoGP, Guidotti commenta il 2023 di KTM

Francesco Guidotti al sito ufficiale MotoGP ha tracciato il bilancio della prima parte di stagione: “Come voto do 7.5. Abbiamo iniziato positivamente il campionato. Miller ha avuto immediatamente delle buone prestazioni a Portimao e gara dopo gara ha imparato sempre di più. Abbiamo fatto un ribilanciamento del progetto, c’erano delle aree da migliorare. Abbiamo ribilanciato il pacchetto e lo abbiamo messo tutto assieme“.

Il team manager KTM è soddisfatto di come sono andare le cose finora e c’è uno step che lo ha particolarmente reso contento: “La più grande conquista di quest’anno è essere migliorati in qualifica. Abbiamo avuto spesso entrambi i piloti in Q2“.

Guidotti: sprint race ok, gara lunga da migliorare

Guidotti ha espresso il suo giudizio anche sulla discussa sprint race, novità assoluta del campionato MotoGP 2023: “È divertente e noi stiamo riuscendo a ottenere buoni risultati, soprattutto con Binder. Ci manca qualcosa sulla lunga distanza, però non siamo lontani come l’anno scorso. Per il resto della stagione siamo fiduciosi di poter conquistare buoni risultati“.

Il dirigente sportivo KTM è convinto che è stata intrapresa la giusta strada per lo sviluppo: “Il prossimo obiettivo è trovare ciò che ci manca per essere costantemente nel gruppo di testa nelle gare domenicali. Non siamo distanti, però dobbiamo recuperare. I risultati conquistati finora ci hanno dato fiducia, ma dobbiamo mantenere i piedi per terra e non elevare troppo le aspettative. Abbiamo fatto già parecchi passi avanti e sappiamo cosa ci manca“.

KTM vuole recuperare su Ducati

Finora Binder ha vinto due sprint race (Argentina e Spagna) ed è salito sul podio in una gara lunga solo a Jerez (secondo dietro a Bagnaia). Al Mugello ha chiuso quarto e ad Assen quinto di domenica. Miller ha fatto due podi nella gara sprint (Spagna e Germania) e uno in quella lunga (terzo a Jerez). Manca qualcosa per essere costantemente davanti a lottare con Ducati.

Per recuperare il gap rispetto alla casa di Borgo Panigale, la KTM in questi anni ha anche attinto alcuni ingegneri dalla Ducati. Una mossa intelligente e che si è rivelata utile per far progredire la RC16.

Foto: KTM Racing