MotoGP, Aprilia sogna Marquez e Quartararo: serve un top rider

Aprilia sotto le aspettative nel campionato MotoGP 2023. Ci si attendeva una stagione da protagonista dopo l’exploit dello scorso anno e finora i risultati non sono in linea con quelli prefissati dallo stesso team di Noale.

Il potenziale della RS-GP sembra buono, però Aleix Espargarò e Maverick Vinales non sono riusciti a sfruttarlo sufficientemente. Sono andati in vacanza occupando rispettivamente l’ottavo (77 punti) e il dodicesimo posto (56 punti) in classifica, con un gap di oltre 100 lunghezze rispetto al leader Francesco Bagnaia. Un podio a testa finora, troppo poco.

MotoGP, cosa è cambiato in Aprilia: parla Rivola

Aprilia non può essere contenta di come stanno andando le cose e Massimo Rivola ha commentato la situazione: “Il DNA della moto non è cambiato, quindi avremmo dovuto essere veloci a Termas de Rio Hondo, Mugello e Assen. Ma non ci siamo riusciti. Ora arrivano circuiti fluidi, come Silverstone, sui quali dovremmo stare davanti. Forse siamo migliorati sulle piste stop & go, ma abbiamo perso parte della nostra forza sulle piste veloci. Penso dipenda anche dalla posizione di partenza, se siamo davanti possiamo avere un ritmo diverso“.

L’amministratore delegato di Aprilia Racing ritiene che un problema sia rappresentato dalle qualifiche. Ottenere le primissime file è importante, anche perché i piloti hanno avuto qualche problema nelle partenze, soprattutto Vinales ha delle difficoltà. Per la seconda parte della stagione serve lavorare meglio sul giro secco e sullo start delle gare, oltre che migliorare in generale la RS-GP.

Quartararo o Marquez per il futuro?

Non sono in pochi a pensare che nel team di Noale ci sia un problema piloti e che soprattutto Vinales stia deludendo. Forse è stato un errore rinnovare fino al 2024 con l’ex Yamaha? Rivola difende la sua scelta: “Credo nella stabilità, perché porta prestazioni. E credo in Maverick“.

Probabilmente ad Aprilia servirebbe un vero top rider, che potrà arrivare solo nel 2025 dato che i contratti in essere verranno rispettati: “Ovviamente – ha detto Rivola a Speedweek.com – puoi iniziare a sognare quando vedi piloti come Marquez e Quartararo che faticano. Allo stesso tempo dobbiamo mantenere i piedi per terra e credere in ciò che facciamo“.

Fiducia nell’attuale squadra, dunque, però per il futuro si può sognare. Marc Marquez e Fabio Quartararo andranno in scadenza e valuteranno le opzioni per vincere. Aprilia dovrà mettere in una buona posizione se vorrà ingaggiare uno dei due o un altro grande pilota della griglia MotoGP.

Foto: Aprilia Racing