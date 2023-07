MotoGP, Pol Espargaró ritorna in moto: “Se non corro, cosa faccio?”

Pol Espargaró qualche settimana fa è ritornato ad allenarsi in sella ad una moto dopo il grave infortunio di Portimao. Il pilota del team GasGas Tech3 prosegue la fase di ripresa dopo quella terribile caduta rimediata nel venerdì di prove libere in Portogallo, prima gara della stagione MotoGP 2023. Quello che doveva essere l’anno del riscatto dopo un complicato biennio in Honda, si è rivelato un colpo di sfortuna e rischia di essere un banco di prova “dentro o fuori” per la sua carriera.

Il lungo infortunio di Pol

Il pilota di Granollers sperava di tornare al Mugello, ma i medici non gli hanno concesso l’ok. I tempi erano prematuri, serve massima prudenza dopo il lungo calvario che ha dovuto attraversare. Tuttavia non ha mai smesso di credere nel suo ritorno in MotoGP, ha sempre lavorato per questo unico obiettivo, attorniato dall’affetto della famiglia. “Ora sorrido, ma ho pianto molto. Nel dolore è stato molto difficile gestire questa situazione. Posso dire che sono stati i tre mesi più difficili della mia vita – ha raccontato Pol Espargaró a MotoGP.com -. Avevo tipo otto fratture in totale e alcune erano molto gravi. All’inizio ho avuto problemi con la mia bocca, perché è stata completamente bloccata per quattro settimane“.

L’affetto della famiglia e del team

Ha perso massa muscolare, si è sottoposto a molte sedute in carica iperbarica per accelerare i tempi di guarigione, psicologicamente è stato devastante. “Avevo anche problemi ai nervi del collo che mi causavano molto dolore. Non riuscivo a dormire bene durante la notte. E quando mi hanno tolto tutto dalla bocca, ho ripreso a parlare e mangiare e guadagnare muscoli“. Il motociclismo esalta e regala emozioni ineguagliabili, ma in un secondo la vita può cambiare. Pol ha subito vari incidenti in carriera, anche se nessuno di questa gravità. In certi momenti la miglior cura era la famiglia. “Quando i medici mi hanno detto che non sarei andato al Sachsenring, ero sul divano e ho iniziato a piangere. avevo mia figlia vicino e lei ha iniziato a comportarsi con me come io mi comporto con lei quando piange. Questi momenti sono la vita“.

Espargaró ha ringraziato KTM per il supporto costante e spera di ricambiare con qualche buon risultato al rientro in pista. “I ragazzi di KTM, quelli di GasGas, di Tech3, della Factory… mi hanno chiamato giorno e notte durante questi tre mesi. Non riesco a immaginare quanto mi amino e si prendano cura di me. Mi hanno supportato, dai meccanici al capo ai vertici della KTM… Sono pilota da quando avevo tre anni. E come molti piloti, non ho studiato perché ho dedicato tutta la mia vita a questo sport. E se non corriamo, cosa facciamo?“.

