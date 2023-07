Bis di Bridewell: vince a Snetterton ed allunga nel British Superbike

Non è mancato lo spettacolo in una Gara 2 del British Superbike a Snetterton inframezzata da una bandiera rossa. Non è mancato nemmeno Tommy Bridewell, con la Panigale V4 R #46 del team BeerMonster PBM Ducati in grado di bissare il successo conseguito ieri in Gara 1, in questa circostanza senza doversi inventare manovre da antologia del motociclismo nel corso della conclusiva tornata della contesa. Aspettando Gara 3, TB46 ha messo a segno una doppietta che gli consente di allungare in classifica, portando a 3 il numero di affermazioni stagionali e 10 in carriera nel BSB.

BANDIERA ROSSA AL PRIMO VIA

Come detto è stata una Gara 2 spezzata da un’interruzione della contesa con l’esposizione della bandiera rossa, resasi necessaria per il problema tecnico occorso alla BMW M 1000 RR di Danny Buchan che ha spedito a terra, in uscita dalla curva Hamilton, lo stesso portacolori SYNETIQ BMW by TAS e, in seconda battuta, Peter Hickman. Con 6 giri pieni a referto, si è ripartiti con 8 tornate da effettuare senza la sostituzione degli pneumatici, per una ripartenza che ha prodotto una nuova vittoria di Tommy Bridewell.

BIS A SNETTERTON NEL BRITISH SUPERBIKE

Quarto nella prima frazione di gara, il portacolori BeerMonster PBM Ducati ha saputo gestire e gestirsi, senza farsi tradire dalle infuocate schermaglie iniziali con tanti big del BSB in bagarre. Rilevato da Josh Brookes il comando delle operazioni al terzo giro in piena staccata della curva Agostini, da quel momento in avanti il Ducati ha costruito e sapientemente amministrato un vantaggio che gli ha permesso di transitare in solitaria all’esposizione della bandiera a scacchi.

DUCATI E BMW SUL PODIO

Con questa vittoria, Bridewell annovera 23 lunghezze di vantaggio in campionato sul proprio compagno di squadra Glenn Irwin, quarto in Gara 2 lasciando i restanti gradini del podio a due piloti BMW. Da una parte Josh Brookes (FHO Racing BMW Motorrad), secondo ritrovandosi a -31 in campionato, dall’altra un Leon Haslam (ROKiT BMW Motorrad British Superbike Team) terzo e particolarmente in palla oggi. Dalle lotte furibonde di Gara 2 ha pagato dazio altresì Jason O’Halloran, quinto a precedere un convincente Danny Kent con la privatissima Honda Fireblade gestita in proprio, mentre l’altro ex-Campione del Mondo Tito Rabat non è andato oltre la tredicesima posizione. Alle 16:30 locali (le 17:30 italiane) il via di Gara 3, la conclusiva del weekend a Norfolk del BSB.

BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP 2023

Snetterton 300, Classifica Gara 2

1- Tommy Bridewell – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – 8 giri in 14’32.398

2- Josh Brookes – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.635

3- Leon Haslam – ROKiT BMW Motorrad Team – BMW M 1000 RR – + 1.829

4- Glenn Irwin – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 2.633

5- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 2.722

6- Danny Kent – Lovell Kent Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 5.820

7- Lee Jackson – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 5.908

8- Christian Iddon – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 6.354

9- Ryan Vickers – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 6.732

10- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1 – + 6.784

11- Kyle Ryde – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 6.883

12- Charlie Nesbitt – MasterMac Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 7.019

13- Tito Rabat – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 7.422

14- Max Cook – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 7.968

15- Josh Owens – Crendon Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 15.153

16- Storm Stacey – Starline Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 15.474

17- Bradley Perie – Lee Hardy Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 15.485

18- Jack Scott – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 16.566

19- Luke Mossey – Tactix by Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 17.038