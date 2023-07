MotoGP, Alex Rins può lasciare Honda: è nel mirino di Yamaha

Il campionato MotoGP è in pausa e durante questo periodo manager e piloti fanno valutazioni per quanto riguarda il futuro. Ci sono dei cambiamenti che potrebbero avvenire sulla griglia 2024, qualcuno anche importante.

Una delle selle che possono cambiare padrone si trova nel team ufficiale Yamaha, dove la permanenza di Franco Morbidelli è a rischio. Il pilota romano ha un contratto in scadenza e potrebbe non essere confermato al fianco di Fabio Quartararo. La casa di Iwata sembra già avere un’idea per sostituirlo: Alex Rins.

MotoGP, Alex Rins in Yamaha con Quartararo?

Secondo quanto spiegato da Sky Sport MotoGP, la Yamaha avrebbe deciso di puntare su Rins per sostituire Morbidelli. Lo spagnolo del team LCR Honda ha un contratto fino al 2024, ma c’è una clausola che gli permette di risolverlo anticipatamente in caso di offerta da una squadra ufficiale. Inoltre, non sarebbe felicissimo del trattamento tecnico ricevuto da HRC, soprattutto dopo aver regalato al marchio di Tokio l’unica vittoria del 2023.

Chi prenderebbe il posto di Rins nel team LCR? A Lucio Cecchinello serve un pilota forte e che possa portare punti. Sky Sport fa il nome di Johann Zarco, nel caso in cui il francese non dovesse rimanere nel team Pramac, dove verrebbe rimpiazzato da Marco Bezzecchi. Per il due volte campione del mondo Moto2 si è parlato anche di ipotesi Superbike in queste settimane. C’è comunque la possibilità che resti dov’è, Ducati stessa ha ammesso che probabilmente non cambierà nulla né nella formazione ufficiale né in quella Pramac.

Dove correrà Morbidelli?

Se Bezzecchi dovesse passare in Pramac, è scontato che il suo posto verrebbe preso da Morbidelli. Il team Mooney VR46 lo ha già confermato per bocca di Alessio Salucci, che comunque spera di tenere Bez e di fargli avere una Ducati factory.

Per il futuro di Frankie si è parlato anche del team Gresini, dove Alex Marquez verrà confermato ma c’è un Fabio Di Giannantonio che difficilmente avrà la stessa sorte del fratello di Marc. C’è già stato qualche contatto. Rimane in piedi anche l’opzione Superbike, dove Yamaha vorrebbe fortemente Morbidelli nella propria squadra ufficiale per rimpiazzare il partente Toprak Razgatlioglu.

Foto: LCR Honda