MotoGP, Franco Morbidelli: nessun rinnovo con Monster Yamaha

L’avventura in MotoGP di Franco Morbidelli sembra arrivata al capolinea dopo l’ultimo difficile biennio. Il passaggio alla Yamaha factory nel 2021 sembra si sia rivelato fatale, ma rifiutare l’offerta era impensabile. Per il pilota della VR46 Academy potrebbero aprirsi le porte del Mondiale Superbike al posto di Toprak Razgatlioglu, anche se non è da escludere un’uscita d’emergenza presso un team satellite della Ducati. A Silverstone conosceremo il futuro dell’ex iridato Moto2?

Il confronto con Quartararo

L’ultimo podio risale al maggio 2021 con l’allora team satellite Petronas. Dopo l’infortunio, l’operazione al ginocchio e il salto nella squadra ufficiale qualcosa è andato storto. Morbidelli non è riuscito ad adattarsi alla nuova M1 ed è stato sempre messo in ombra da Fabio Quartararo. In questa stagione MotoGP è in lieve ripresa, ha collezionato due quarti posti in Argentina e nell’ultima gara di Assen ha chiuso 9°. In classifica iridata dista appena sette lunghezze dal francese, ma difficile pensare ad un rinnovo di contratto, con Alex Rins che sembra sempre più accreditato a prendere la sua sella.

Con il senno di poi non cambierebbe nulla delle sue decisioni, neppure lo spostamento nel team factory. “Essere lì è la cosa migliore che mi sia mai capitata nella mia carriera agonistica“, ha rivelato a Speedweek.com. “Fabio porta a termine il lavoro sulla moto e ne trae il massimo. Significa che è possibile ottenere gli stessi risultati che sta facendo lui con la squadra e con il pacchetto. Essere dove sono nel 2021 è stata la migliore posizione possibile“.

A rendere tutto più complicato è lo stallo tecnico che sta vivendo la YZR-M1 da qualche anno a questa parte, ma Quartararo riesce quasi sempre ad essere più competitivo con il suo stile di guida più aggressivo. “È complicato fare quello che fa. Riesce sempre a mantenere la velocità in curva frenando con estremo ritardo. E grazie all’elevata velocità in curva, recupera molto tempo. Fabio massimizza ogni dettaglio della nostra moto, in ogni area ottiene il pieno potenziale dal pacchetto“.

Due strade per il futuro

In questi giorni sono in corso le trattative per decidere il suo futuro e il rapporto con Yamaha potrebbe continuare… ma in un’altra categoria. Al suo fianco il gruppo VR46 che ne fa le veci. “Ne ho parlato con Valentino e mi dà sempre coraggio“, ha proseguito Morbidelli. Due le ipotesi al vaglio: il salto nel WorldSBK o il passaggio in un team cliente della Ducati: Gresini, Pramac o, meno probabile, VR46. Non resta che attendere la ripresa del campionato MotoGP a Silverstone agli inizi di agosto.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon

Foto: Monster Yamaha