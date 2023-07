MotoGP, Luca Marini sfida Pramac: “Lotta in pieno svolgimento”

Vacanza a Ibiza per Luca Marini in compagnia della sua dolce metà Marta Vincenzi. Il 21 luglio sarà il grande giorno del matrimonio e, dopo una buona prima parte di stagione, il pilota del team Mooney VR46 proverà nuovamente l’assalto alla sua prima vittoria in MotoGP.

Una grande stagione MotoGP

Alla sua terza stagione in classe regina, Luca Marini occupa un buon sesto posto in classifica dopo avere già collezionato due podi con il 3° posto nella gara sprint in Argentina e il 2° posto in Texas. “È stato un inizio d’anno positivo poiché abbiamo lottato per i primi cinque posti in ogni gara. Sono orgoglioso dei nostri progressi, perché rispetto al 2022 siamo migliorati molto. Continuiamo a concentrarci su alcuni dettagli e sul mio stile di guida che mi dà molta fiducia“.

Il bottino di punti iridati ammonta a 98, poteva essere decisamente più corposo se non avesse fallito nella gara di apertura a Portimao dove ha raccolto un doppio zero cadendo in entrambe le gare. Il fratello di Valentino Rossi si è ben adattato al nuovo format della MotoGP: “La Sprint è qualcosa di nuovo, ma allo stesso tempo qualcosa di meraviglioso. Adoro i duelli in cui devi dimostrare a te stesso di essere il più forte. Il weekend è più difficile da programmare a causa della gara aggiuntiva, visto che il venerdì è già molto importante. Quando qualcosa va storto, hai pochissimo tempo per riprenderti“.

Obiettivi e matrimonio alle porte

A disposizione una Ducati fortemente competitiva, un passo avanti rispetto alle altre moto, che gli consente di esprimersi al meglio. “Dobbiamo difendere questo vantaggio nella seconda parte della stagione. Pecco è in ottima forma e quindi favorito per il titolo, ma possiamo lottare anche noi. Tutti aspirano a strappargli la corona“. Anche la concorrenza interna è agguerrita, con Marco Bezzecchi costantemente in zona podio e in corsa per il titolo mondiale. “C’è una bella atmosfera nel box e la lotta contro Pramac Ducati per il titolo di “miglior team clienti” è in pieno svolgimento“.

Tra gli obiettivi a breve termine Luca Marini c’è la vittoria in gara, impresa sfiorata ad Austin, nella seconda parte di campionato. Nei prossimi giorni sarà sull’altare per uno dei giorni più importanti della sua vita. “Trascorrerò qualche giorno con la mia ragazza a Ibiza prima di tornare ad allenarmi. Ci sposeremo il 21 luglio e passeremo qualche giorno di relax a Capri a fine mese“.

Foto: Mooney VR46