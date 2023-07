Beaubier KO, Gagne vince Gara 1 MotoAmerica a Laguna Seca

Al giro di boa della stagione 2023, il circus del MotoAmerica potrebbe aver vissuto la sua gara della svolta. Nella prima sfida andata in scena sui saliscendi di Laguna Seca, la Superbike d’oltreoceano proietta nuovamente sul gradino più alto del podio il bi-Campione in carica Jake Gagne, il tutto mentre il suo avversario Cameron Beaubier è costretto a leccarsi le ferite. Non per proprie colpe, bensì la conseguenza di essersi ritrovato coinvolto nella carambola al primo via di Gara 1 innescata dall’altro portacolori Attack Yamaha, Cameron Petersen. Con ‘Cam‘ costretto a rimediare un pesante-zero ai fini-campionati, Gagne va all’incasso e sbanca il sabato a Monterey portandosi a +48 in campionato sul suo ex-compagno di squadra, annoverando contestualmente 39 lunghezze di vantaggio sul Ducatista Josh Herrin, secondo in gara e nella generale.

BOTTO AL VIA PRIMO VIA TRA PETERSEN E BEAUBIER

Mattatore delle prove assicurandosi una pole vicina al record ed ai tempi del Mondiale Superbike grazie alla recente riasfaltatura dell’impianto di Salinas, Cameron Beaubier tutto si sarebbe aspettato fuorché un drama del genere. Pronti-via, allo spegnimento del semaforo era stato beffato da Petersen, presentatosi per primo all’Andretti Harpin salvo poi, in uscita, finire mestamente a terra. Beaubier non ha potuto far nulla per evitarlo, centrando in pieno la R1 #45, ma avendo logicamente la peggio in ottica-campionato. Demolita la sua BMW M 1000 RR #6, non ha potuto prender parte al restart successivo alla bandiera rossa, rimediando così un pesante (pesantissimo) zero dopo pochi metri.

STRADA LIBERA A LAGUNA SECA PER JAKE GAGNE

Con il preannunciato favorito Beaubier KO, Jake Gagne ha avuto strada libera alla successiva ripartenza di una gara accorciata nella sua distanza da 20 a 19 giri. Gestendo moto e gli pneumatici (soprattutto l’anteriore Dunlop, messo decisamente alla prova dal nuovo asfalto del WeatherTech Raceway), ha ben presto portato a 5″ il proprio vantaggio sul più diretto inseguitore Herrin. Per il #1 del MotoAmerica si tratta della quinta vittoria in 9 gare finora disputate, con la possibilità nelle restanti due sfide in programma domani di poter gestire il suo considerevole vantaggio in campionato.

PODIO DUCATI CON LA PRESENZA DI PAOLO CIABATTI

Complice lo zero accusato da Beaubier, un acciaccato Josh Herrin ha condotto la Ducati Panigale V4 R in seconda posizione, per certi versi “salvato” dalla seconda bandiera rossa esposta a due giri dal termine per l’highside di Mathew Scholtz (quarto in quel momento, nessuna conseguenza fisica per lui) in uscita dal discesone della Rainey. Il Campione MotoAmerica Supersport in carica stava progressivamente perdendo terreno, subendo il rientro di PJ Jacobsen (Tytlers Cycle Racing BMW) nel confronto per l’argento di giornata. Il secondo posto gli consente di tener botta a -39 in campionato ed ingraziarsi Paolo Ciabatti, presente in loco al seguito di tutto il team Warhorse HSBK Racing Ducati NYC.

GLI ALTRI PROTAGONISTI DEL MOTOAMERICA

In una griglia povera di soli 16 partenti, il messicano Richie Escalante (Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki) si è messo in mostra con il quarto posto finale nonostante un brivido alla ripartenza. Il freno anteriore della sua GSX-R 1000 sembrava bloccato, tanto da dover partire dall’ultima casella (la quattordicesima…) dello schieramento, ritrovandosi tuttavia già quinto al termine del primo giro. L’ex Campione del MotoAmerica Supersport avrà una nuova occasione domani nelle restanti due gare in programma a Laguna Seca alle 12:10 e 15:10 locali, trasmesse in diretta web streaming dal servizio (in abbonamento) MotoAmerica Live+.