MotoGP, Morbidelli-Yamaha verso l’addio: VR46 tratta con Ducati

Franco Morbidelli chiude al nono posto il GP di Assen approfittando delle tante cadute tra gli avversari che lo precedevano. Sono ore di fermento per il mercato piloti della MotoGP e il direttore sportivo di Ducati Corse, Paolo Ciabatti, lancia alcune indiscrezioni davvero intriganti.

Colloqui tra VR46 e Morbidelli

Il matrimonio tra il team Gresini Racing e Fabio Di Giannantonio sembra ormai al capolinea, alla luce della caduta rimediata in Olanda. L’alfiere capitolino ha raccolto solo 34 punti nella prima parte di campionato, tra i piloti del marchio emiliano peggio di lui ha fatto solo Enea Bastianini, che però ha dovuto saltare cinque gare per infortunio. La Desmosedici GP è diventata una moto molto ambita anche nel pacchetto “satellite” e ci sono colloqui tra VR46 e Borgo Panigale per piazzare Morbidelli…

Nulla di ufficiale, ma l’ipotesi è molto concreta. Confermata una trattativa iniziale tra Gianluca Falcioni e i vertici Ducati. “Alex Marquez è confermato anche se non c’è stato l’annuncio per il prossimo anno. A Fabio (Di Giannantonio) è stato dato un certo periodo di tempo per estendere o meno il contratto – spiega Paolo Ciabatti a Sky Sport MotoGP -. Si sono fatti avanti Carlo Pernat per Tony Arbolino e abbiamo parlato con VR46 per Franco Morbidelli… Nel paddock si parla anche che possa sostituire Toprak in Superbike“.

Restando in chiave VR46, gli uomini Ducati vogliono assicurare una moto ufficiale a Marco Bezzecchi, ma a Tavullia chiedono che arrivi nel box Mooney VR46, senza dover spostare il riccioluto romagnolo in Pramac. “Bezzecchi si merita una moto ufficiale, dovremo capire come sarà gestibile nel 2024 dato che le moto ufficiali saranno solo quattro“.

Un altro test MotoGP per Bautista

Per quanto riguarda Alvaro Bautista viene smentita ogni lontana ipotesi di un ritorno in MotoGP, ma non è da escludere un’altra uscita con il prototipo. “Il test di Alvaro Bautista a Misano è la realizzazione di un suo desiderio dopo la vittoria del Mondiale SBK 2023. Aveva chiesto una moto ufficiale alla prima occasione, Pirro non aveva molte cose da fare e quindi abbiamo dato l’opportunità ad Alvaro. In realtà è andato molto forte, considerando le temperature elevate e le condizioni dell’asfalto, ha girato sull’1’32″5 senza spingere, quindi gli è venuta l’acquolina in bocca. La sua richiesta è capire se potrà fare un secondo test e poi vedremo – ha concluso Ciabatti -. La sua priorità è confermarsi nel WorldSBK e lo sta facendo in modo impressionante“.