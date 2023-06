MotoGP, Brad Binder si scusa con KTM: “Ho tolto due podi al team”

Non si può dire che a Brad Binder sia mancata la velocità nel weekend MotoGP ad Assen. Sia nella sprint race sia nella gara lunga è arrivato terzo al traguardo, segnale di un’ottima competitività sua e della KTM. Dopo il deludente ritiro al Sachsenring, ha conquistato dei buoni risultati al TT Circuit.

Peccato che al termine di entrambe le manche sia stato retrocesso in quarta posizione per aver toccato il verde all’ultimo giro. Due podi persi per pochi centimetri. Ovviamente, il pilota sudafricano è amareggiato per gli errori commessi, però può comunque andare in vacanza contento per il livello mostrato complessivamente nella prima parte del campionato MotoGP 2023.

MotoGP Assen, Binder rammaricato per la penalità

Binder è soddisfatto della sua velocità e accetta la penalità ricevuta anche oggi, non ha protestato: “Abbiamo fatto un buon lavoro fino all’ultimo giro – afferma – e per questo sono estremamente dispiaciuto per la squadra. Ho tolto due podi a loro, che hanno fatto un ottimo lavoro e uno sforzo enorme. Mi dispiace aver rovinato tutto così. Cercherò di rimediare a Silverstone. Le regole sono regole, dà fastidio aver commesso lo stesso errore due volte“.

Il pilota KTM recita mea culpa per quanto successo ed è onesto nel prendersela solo con sé stesso: “Né sabato né domenica – ha ammesso – mi ero accorto dell’errore. Dopo il traguardo Aleix ha indicato il verde e all’inizio non ero sicuro. Poi ho visto lo schermo e ho capito. Il quarto posto non è un brutto risultato, però due podi sarebbero stati meglio“.

Il suo fine settimana ad Assen resta positivo. Da sottolineare che oggi ha anche montato la gomma morbida al posteriore, mentre quasi tutti gli altri hanno scelto la media. Sembrava una scelta kamikaze, vista l’alta temperatura, e invece è stato bravo nella gestione. Chiaramente, negli ultimissimi giri un calo c’è stato, ma senza toccare il verde oggi sarebbe stato sul podio.

Foto: MotoGP