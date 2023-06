La gara Moto2 s’è chiusa con una scia polemica, con reclami espressi da varie squadre. Pedro Acosta infatti aveva dovuto scontare una Long Lap Penalty per un “taglio” precedente all’ultima chicane. Dalle immagini però sembrava che il pilota KTM Ajo fosse andato oltre la linea bianca, passando quindi sul verde. Fatto che richiederebbe un’ulteriore sanzione mai arrivata. Come mai? In seguito è stato diffuso un breve video con le immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso, mostrando una prospettiva diversa della sanzione di Acosta, come vi mostriamo nella foto di copertina. Qui in basso invece c’è l’immagine vista nel corso della gara. Lo stesso Acosta ha poi fornito la sua versione dei fatti.

Tutto nasce da un salvataggio

Il pilota di Mazarron ammette anche di non aver ben capito il perché della sanzione. L’antefatto è il salvataggio in extremis compiuto nella parte finale della gara ad Assen: Acosta non riesce a rimanere nei limiti della pista e “taglia” alla Geert Timmer. Nel corso della gara, ed in Moto3, altri erano già stati sanzionati proprio per l’uscita di pista, la Long Lap Penalty quindi non tarda ad arrivare anche per lui. “La rispetto, ma non credo sia stato un errore per essere andato oltre i limiti. O facevo così o cadevo” ha spiegato lo spagnolo a DAZN España. “Ho poi lasciato passare Jake [Dixon], immaginavo potesse arrivare una sanzione.”

Pedro Acosta “al limite”

Poco dopo il fatto però ecco la comunicazione dal FIM Stewards Panel: Long Lap Penalty per il taglio all’ultima chicane e per non aver perso un secondo in quel settore. Mancano 5 giri alla fine, nella tornata successiva Acosta percorre il tratto designato per la sanzione, con annesso “momento incriminato”. Rientra in pista, si rilancia nella mischia e chiude sul terzo gradino del podio, tra le proteste di varie squadre Moto2. Alla fine, come detto, arriva il video delle telecamere a circuito chiuso per spiegare perché non è arrivata una seconda sanzione. “Avranno visto che ho toccato la linea, questo non lo nego” è il successivo commento di Pedro Acosta. “Ma alla fine fa parte del gioco andare al limite, no?”

Foto: motogp.com