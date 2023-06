MotoGP, Puig apre all’addio di Marquez: “Honda non trattiene nessuno”

La situazione di Marc Marquez in Honda è drammatica. Non c’è solo un problema di competitività, ma anche di pericolosità della moto. La RC213V è un prototipo imprevedibile e che neppure un otto volte campione del mondo riesce a domare. Per non rischiare di cadere deve rallentare e questo non è il modo ideale per approcciarsi alle corse, soprattutto se sei un vincente.

Dopo aver dovuto rinunciare alla gara al Sachsenring, lo spagnolo ha dovuto dare forfait anche oggi ad Assen. Era arrivato in Olanda infortunato e dolorante a causa delle cadute rimediate in Germania: frattura al pollice della mano sinistra, frattura della seconda costola destra e forte contusione alla caviglia destra. Dopo la sprint race di ieri è stato male e ha passato una brutta nottata, ciò lo ha spinto a chiedere di non correre. La visita medica alla quale è stato sottoposto ha confermato che non era idoneo per gareggiare oggi.

MotoGP, Honda può perdere Marquez: parla Puig

Marquez domani sarà in ospedale a Madrid per una TAC alla gabbia toracica che chiarirà meglio la situazione, dopo che una prima ecografia al centro medico ad Assen ha evidenziato che la frattura alla costola si è un po’ spostata. Fortunatamente, ora c’è una lunga pausa estiva e il campionato MotoGP ripartirà solo nel weekend 5-7 agosto a Silverstone.

Marc riposerà, recupererà e rifletterà anche sul suo futuro. Ha un contratto che scade nel 2024 e lo dovrebbe rispettare, però è scontento in Honda e probabilmente nel 2025 correrà per un marchio diverso. Alberto Puig, interpellato sul tema, si è espresso nella seguente maniera a Sky Sport MotoGP: “Il futuro dipenderà dal fatto di riuscire a dargli una moto competitiva. La Honda non ha mai trattenuto qualcuno che non voleva rimanere. Se un pilota vuole cambiare, logicamente deve farlo. Ognuno cerca il proprio cammino nella vita“.

Come reagirà Marc?

Il team manager Honda non sembra preoccupato di un eventuale addio di Marquez. Invece dovrebbe, perché il pilota di Cervera è l’unico che ha portato dei risultati in questi anni. Puig può davvero permettersi di affrontare il tema con tale leggerezza? Di base il suo discorso non è sbagliato (se uno è scontento, è giusto che vada altrove e che non venga costretto a rimanere), però le sue parole in parte sorprendono. Perdere Marc rischia di essere un problema enorme, se nel frattempo non viene realizzata una RC213V competitiva.

Il boss del team Repsol Honda non ha neppure escluso totalmente un addio già a fine 2023: “Devo pensare che resterà – riporta AS – perché c’è un contratto, ma ognuno è libero di fare ciò che vuole nella vita. Honda non vuole avere persone che non sono felici. Lo rispettiamo molto e crediamo che rimarrà, però non ho la sfera di cristallo“. Vedremo cosa succederà.

Foto: Sky Sport MotoGP