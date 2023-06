MotoGP, Bezzecchi 2° col brivido: Dall’Igna vuole dargli una Ducati factory

Ieri ha vinto la sprint race davanti a Pecco Bagnaia, oggi Marco Bezzecchi è stato sconfitto dall’amico-rivale e ha concluso la gara in seconda posizione. Sicuramente un weekend positivo per il pilota del team Mooney VR46, che nel 2022 proprio ad Assen aveva ottenuto il suo primo podio in MotoGP e che quest’anno ha confermato l’ottimo feeling con il TT Circuit.

MotoGP Assen, Bezzecchi commenta il 2° posto

Bezzecchi ha commentato così la sua gara di oggi ad Assen: “È andata bene – ha detto a Sky Sport MotoGP – e sono contento. Sapevo che lui con la media sarebbe stato un po’ più veloce, quindi mi aspettavo che sarebbe potuta andare così. Per questo sono molto contento. Per superare Binder ho faticato, si è alzata anche la pressione. Ho avuto un problema alla moto, me la sono fatta addosso e pensavo che mi avrebbero fregato. La moto vibrava tanto, ho fatto sette giri di sopravvivenza e dobbiamo capire cosa è successo. Weekend fantastico comunque“.

Il pilota romagnolo è davvero contento di come sono andate le cose al TT Circuit: “Mi sono divertito, questa pista è un godimento. La moto andava davvero bene, il team è stato bravo e ho avuto un feeling fantastico da subito“.

Marco in crescita

Bezzecchi sta maturando e con lui anche il team Mooney VR46: “Tra il podio del 2022 e questo weekend in mezzo ci sono tante gare in cui ho potuto fare esperienza, sono cresciuto io ed è cresciuta la squadra. Abbiamo trovato un bel rapporto nel box, li ritengo davvero dei miei amici e questo fa abbastanza la differenza“.

Prima del salire sul podio ha detto a Bagnaia che montando la gomma morbida al posteriore lo avrebbe fregato anche oggi. Poi ha spiegato: “Scherzavo, è impossibile saperlo. Con la media si guida meglio, però la moto spinna un po’ di più e gestirla è più difficile. Con la soft non so come l’avrei gestita, faceva caldo e forse era un rischio. Non volevo buttare via un weekend con una mossa forse azzardata“.

Bezzecchi nel team VR46 con una Ducati factory?

Gigi Dall’Igna nel post gara ha ammesso che Bezzecchi meriterebbe una Ducati ufficiale, perché a suon di buoni risultati se la sta meritando. Finora si è parlato dell’ipotesi di un passaggio nel team Pramac al posto di Johann Zarco, però potrebbe anche restare nel team Mooney VR46 e avere un trattamento tecnico migliore. Si sta lavorando su questo.

Bezzecchi ha commentato le parole di Dall’Igna confermando il suo pensiero sul 2024: “Sono contento e orgoglioso, lo ringrazio. Mi piacerebbe restare qui con un Ducati ufficiale, vorrei sempre i miei ragazzi indipendentemente dalla moto. Loro sono la chiave di tutto, senza di loro non riuscirei a fare queste cose“.

Foto: Valter Magatti