Per fortuna è tempo di pausa estiva. Fabio Quartararo lo può proprio dire, visto l’ultimo incidente nel corso del GP Assen che ha complicato ancora di più la sua situazione fisica. Una sfortunata scivolata nella gara lunga ad Assen, che ha coinvolto anche l’incolpevole Zarco che lo seguiva, ha peggiorato la lesione all’alluce del piede sinistro infortunato appena prima del GP. Non solo, visto che ha riportato anche una distorsione al gomito sinistro. Il prossimo round sarà il 6 agosto, Quartararo ha tutto il tempo per rimettersi, nonché per prepararsi al meglio per la seconda parte di stagione. Discorso valido anche per Yamaha… Soprattutto ‘El Diablo’, oltre a fare mea culpa per la brutta partenza, vuole guardare il bicchiere mezzo pieno: “Anche se infortunato, ho guidato al mio miglior livello!”

Quartararo, dal podio alla ghiaia

Il fine settimana non era iniziato al meglio a causa della lesione al dito del piede, messo in fallo mentre stava facendo jogging. Purtroppo con un responso tutt’altro che positivo per un pilota che doveva affrontare un altro GP prima della pausa. Eppure Fabio Quartararo s’è fatto vedere costantemente nelle zone alte, limitando i danni dovuti non solo al piede, ma anche ad una Yamaha che, parola sua, tremava troppo. Costringendo il pilota francese ad un ulteriore sforzo per governare la M1, oltre a qualche problema in più alla gamba sinistra. Ma è arrivato il 4° posto in griglia, nella Sprint infine s’è tenuto sempre in zona podio, infine salendoci grazie all’errore di Binder. Oggi tutto s’è complicato con una brutta partenza, dopo pochi giri il pasticcio nella ghiaia tra le curve 7 e 8: Quartararo scivola, Zarco che lo segue da vicino non può evitare la M1 e finisce pure lui a terra. L’iridato MotoGP 2021 però è molto dolorante: subito soccorso da Zarco e dai commissari, fatica a camminare e deve essere sorretto per muoversi.

La lesione peggiora

Inevitabile un passaggio al Centro Medico che chiarire subito la situazione del suo piede. Dal sito ufficiale MotoGP ecco la prima comunicazione: “Fabio Quartararo è stato dichiarato non idoneo. La frattura al piede si è ulteriormente spostata.” In seguito la conferma è arrivata dallo stesso pilota Yamaha, che però ha spiegato anche il secondo problema. “Sono caduto e mi sono storto il gomito”, ma questo non ci metterà molto a sistemarsi” ha dichiarato Quartararo. Preoccupa di più invece il piede, come detto la situazione è peggiorata: “Domani mi sottoporrò ad un intervento.” Come detto, in questo momento non è una brutta notizia: ora inizia la pausa estiva e si riparte solamente ad inizio agosto. Quartararo, come tutti gli altri piloti acciaccati in MotoGP, ha il tempo necessario per risolvere il guaio fisico in cui è incappato in questi giorni.

Foto: motogp.com