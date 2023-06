Non è stato l’inizio di stagione che si aspettava. Aleix Espargaro però appariva da subito in grado di ottenere qualcosina di più al TT Circuit Assen. Come risultati infatti è stato il suo miglior GP dell’anno, un netto passo avanti rispetto ai precedenti (lesione al piede a parte). Quarto ieri nella Sprint, oggi Espargaro ha dovuto subito fare i conti con l’ala anteriore destra rotta in un contatto alla 1^ curva. Nonostante questo era riuscito a riprendere Binder nelle battute finali, determinato a soffiargli il 3° gradino del podio. Il piccolo passaggio sul verde del pilota KTM proprio alla fine gli ha permesso così di tirare un sospiro di sollievo. Ci è voluto più del previsto, ma nel GP Assen ecco il primo podio 2023!

Problemi al via

Sesto in griglia di partenza, Aleix Espargaro era determinato a dire la sua. Ma l’intoppo arriva proprio nell’inizio sempre frenetico della gara, precisamente alla Haarbocht, quindi la prima curva. “C’è stato un contatto con Marini e si è rotta l’ala anteriore destra” ha raccontato Espargaro a motogp.com a gara conclusa. Un problemino non da poco per la sua Aprilia, in una categoria in cui l’aerodinamica è ormai diventata un aspetto molto importante per l’equilibrio di una MotoGP. “In alcune curve, soprattutto alla 6 ed alla 10, perdevo tanto tempo, soprattutto col serbatoio pieno” ha continuato lo spagnolo. “La moto non girava più bene e si muoveva tanto. È stato difficile tenere il passo, anche perché faceva tanto caldo e la pressione delle gomme saliva, poi alla fine Martin stava risalendo e lo sentivo dietro di me. Una gara molto stressante…”

Il podio

I primi due posti erano decisi da un pezzo, Brad Binder 3° invece doveva resistere soprattutto ad Aleix Espargaro. Poco importa dell’aletta, l’alfiere Aprilia aveva l’occasione alla sua portata e voleva provarci fino in fondo. “Sapevo che passare Brad era quasi impossibile” ha però ammesso Espargaro. “Ma sono rimasto sempre vicino a lui.” Una tattica che ha pagato, visto quello che è successo alla fantomatica curva 8. “Mi spiace tanto per Brad, è un errore stupido, ma sono le regole… Con la soft sapevo che avrebbe fatto fatica, alla fine stava scivolando da tutte le parti.” Ricordiamo, Binder con morbida posteriore ed Espargaro con la media. “In quel punto ho visto che ha accelerato un po’ prima per cercare di proteggersi perché ero vicinissimo. Mi sono accorto subito del suo errore, quindi non ho più cercato di attaccarlo.” È Espargaro quindi quello che festeggia, ma rende onore al merito del sudafricano. “Brad è un pilota di grande talento, non è facile da battere. Anzi lui e KTM sono i maggiori rivali per noi di Aprilia.”

Il ritorno di Pol Espargaro

Nel fine settimana però c’è stato anche un bel momento per la famiglia. Pol Espargaro, ancora in recupero dal grave incidente a Portimao, ha fatto capolino nel paddock della MotoGP in occasione del GP Assen. Un’idea che il pilota GASGAS Tech3 inizialmente non aveva approvato, tutt’altro. “Ho insistito davvero tanto perché Pol venisse, perché facesse vedere che stava bene” ha infatti raccontato il fratello Aleix. “Non se la sentiva, ma alla fine s’è convinto.” Non è mancata l’ovazione soprattutto dei ragazzi del box Tech3, che hanno riservato un caloroso bentornato al pilota spagnolo. “Quando poi è venuto a darmi un bacio ieri in griglia prima del via è stato molto emozionante” ha ricordato Aleix Espargaro. L’ex iridato Moto2 è sulla via del recupero, a Silverstone dovrebbe finalmente iniziare la sua stagione 2023.

Foto: motogp.com