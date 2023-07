F1 GP Silverstone: Verstappen è imbattibile, nuovo disastro Ferrari

Max Verstappen continua a dominare la F1, mentre la Ferrari si suicida sullo stesso tracciato di Silverstone dove un anno fa Carlos Sainz aveva vinto, addomesticando proprio l’olandese. L’involuzione della Scuderia è palpabile. Davanti ai 480 mila spettatori accorsi al GP di Gran Bretagna sia lo spagnolo che Charles Leclerc sono stati affossati da svariati errori di strategia. Cosi non va.

Max Verstappen perfetto

L’asso olandese festeggia l’ottavo sigillo di questa trionfale stagione, in appena dieci GP. Verstappen è stato perfetto. Al via i due ragazzini della McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, sono stati perfetti, riuscendo a mettere in difficoltà il campione del Mondo. Norris ha preso il comando, vanificando la pole dell’olandese, mentre Piastri ha ceduto la seconda posizione dopo una spettacolare battaglia. Ma appena il gruppo si è allungato, Max Verstappen ha messo subito la testa avanti. Poi ha gestito tutto alla perfezione: macchina, gomme, strategia. Neanche la safety car uscita per la rottura della Haas di Magnussen ha fatto vacillare la gestione Red Bull. In questo momento il binomio pilota-macchina sembra inattaccabile.

Ferrari in balia delle onde

La Scuderia ha scelto una strategia conservativa riguardo le gomme, che non ha pagato. Charles Leclerc è stato richiamato per primo, al giro 19 dei 52 in programma, per passare alla gomma dura. Errore fatale. Come non bastasse, la stessa scelta è stata imposta anche a Carlos Sainz. Il verdetto della pista è stato impietoso: Leclerc nono, Sainz decimo. Un disastro, insomma.

Norris e Hamilton fanno impazzire la marea britannica

Max Verstappen è stato accompagnato sul podio da Lando Norris (McLaren) e Lewis Hamilton (Mercedes), due britannici che hanno scatenato l’entusiasmo di una folla impressionante. Il GP Gran Bretagna nel week end ha richiamato 480 mila spettatori: evidentemente il dominio schiacciante di Max e della Red Bull non sta riducendo l’interesse, visto che i circuiti sono sempre sold out. E l’altra Red Bull? Sergio Perez, che in qualifica era affondato partendo 15°, ha recuperato fino alla sesta posizione. L’astronave progettata dal mago Adrian Newey non vince da sola… Prossimo GP il 23 luglio all’Hungaroring, vicino Budapest.

Arrivo GP Gran Bretagna (Silverstone)

1 Max VERSTAPPEN (Red Bull); 2 Lando NORRIS (McLaren) +3.798; 3 Lewis HAMILTON (Mercedes) +6.783; 4 Oscar PIASTRI (McLaren) +7.776; 5 George RUSSELL (Mercedes) +11.206; 6 Sergio PEREZ (Red Bull) +12.882; 7 Fernando ALONSO (Aston Martin) +17.193; 8 Alexander ALBON (Williams) +17.878; 9 Charles LECLERC (Ferrari) +18.689; 10 Carlos SAINZ (Ferrari) +19.448; 11 Logan SARGEANT (Williams) +23.632; 12 Valtteri BOTTAS (Alfa Romeo) +25.830; 13 Nico HULKENBERG (Haas) +26.663; 14 Lance STROLL (Aston Martin) +27.483; 15 Guanyu ZHOU (Alfa Romeo) +29.820; 16 Yuki TSUNODA (Alpha Tauri) +31.225; 17 Nyck DE VRIES (Alpha Tauri) +33.128; 18 Pierre GASLY (Alpine) ritirato; 19 Kevin MAGNUSSEN (Haas) ritirato; 20 Esteban OCON (Alpine) ritirato

Foto: Formula1