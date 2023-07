Motocross, una pura formalità: KTM blinda Andrea Adamo

Non sembravano esserci particolari dubbi, era questione di tempo. Andrea Adamo, alla prima stagione con i colori Red Bull KTM Factory Racing, sta realizzando un campionato MX2 stellare ed è attualmente al comando della classifica generale. Il marchio austriaco quindi s’è mosso di conseguenza: per Adamo c’è un’estensione del contratto “per le prossime stagioni”, come si legge nella nota ufficiale. KTM insomma non ha perso troppo tempo per blindare il giovane asso siciliano con un accordo pluriennale.

Adamo, un 2023 pazzesco

È il terzo a guidare KTM SX-F in quest’ultimo decennio. Il suo predecessore è nientemeno che Tony Cairoli, campionissimo del Motocross ed ora team manager della struttura. Ma il 19enne di Calatafimi (Trapani), nuovo acquisto di KTM come i compagni di squadra Everts e Coenen, sta davvero brillando. In 11 round finora disputati Andrea Adamo è rimasto giù dal podio di GP solamente quattro volte, con un 6° posto come peggior risultato stagionale! Spicca chiaramente la vittoria ottenuta nel GP Trentino, assieme a tanti altri solidi podi, l’ultimo nel round dello scorso weekend a Lombok, che gli permettono di tenersi stretta la tabella rossa della MX2.

“Non potrei chiedere di più”

Un passo avanti esponenziale per l’astro nascente del motocross, non una novità ma quest’anno partito con tutte le carte in regola per brillare davvero. I risultati citati ci dicono che sta rispettando tutte le aspettative riposte in lui, KTM quindi ha agito di conseguenza. Andrea Adamo chiaramente non è meno soddisfatto per questa notizia: “Non potrei chiedere di più. Abbiamo vinto gare, abbiamo conquistato molti podi e teniamo la tabella rossa. Stiamo raggiungendo i nostri obiettivi e chiaramente vogliamo sempre di più, ma sono davvero orgoglioso di continuare con questi colori oltre questa stagione.”

Foto: KTM Images/Ray Archer