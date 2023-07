MotoGP, Suzuki: un regalo speciale per Aleix Espargaró

Dopo cinque stagioni in MotoGP da pilota satellite, Aleix Espargaró è approdato in Suzuki nel biennio 2015-2015. Un’esperienza indimenticabile per il pilota di Granollers, prima di abbracciare il progetto Aprilia nella stagione MotoGP 2017. Da allora non ha più lasciato la Casa di Noale e chiuderà la sua lunga carriera con loro, ma l’avventura con il costruttore di Hamamatsu ha lasciato un segno indelebile che oggi viene incoronato con un prestigioso riconoscimento.

Una GSX-RR per Aleix Espargaró

Aleix Espargaró è riuscito a portare la GSX-RR in pole position e fino al quarto posto in gara, prima che la Suzuki decidesse di cambiare la line-up piloti affidandosi ad Andrea Iannone e Alex Rins. Ha fatto coppia con Maverick Vinales che è riuscito a centrare una vittoria prima di migrare in Yamaha. Dopo il Gran Premio di Assen il veterano della classe MotoGP ha fatto tappa all’ex quartier generale europeo di Suzuki a Milano per ritirare la moto “blu” con cui ha gareggiato nel 2016. “È uno dei regali che mi ha entusiasmato di più in tutta la mia vita! Mi fa quasi piangere, una pelle d’oca incredibile“, ha dichiarato il pilota di Granollers, ringraziando il capo progetto Suzuki Shinichi Sahara, Davide e Roberto Brivio oltre al senior management di Suzuki Motor in Giappone.

Una lunga trattativa con Suzuki

Un sogno che diventa realtà, come avvenuto lo scorso anno ad Alex Rins, quando gli è stata regalata la GSX-RR della stagione MotoGP 2020. “La gente dice che è impossibile, non regalano o vendono mai moto MotoGP, ma io ho un ottimo rapporto con loro“, ha proseguito il maggiore dei fratelli Espargaró. “Hanno sempre detto ‘no, no, no! Ma quando si sono ritirati [dalla MotoGP] mi hanno contattato e mi hanno detto che potevo avere la moto con cui è iniziato il progetto, con cui Maverick e Rins hanno vinto una gara, e Joan Mir il mondiale. Quando me l’hanno detto pensavo fosse uno scherzo! E dopo due anni e mezzo di contratti e scartoffie con il Giappone ecco la GSX-RR #41 del 2016 e sarà esposta accanto alla mia Aprilia!”

Gli anni passano…

La Suzuki ha anche fornito a Espargaro diverse carenature, inclusa quella con le prime ali aerodinamiche. Dopo essersi seduto sulla moto, Aleix osserva quanto siano piccoli e stretti il ​​cupolino e la carenatura rispetto alle moto attuali: “Sembra una Kalex Moto2! È incredibile quanto si siano evoluti… Ma la GSX-RR sembra ancora straordinariamente bella. Suzuki è stata la prima Casa a credere e ad avere fiducia in me, cambiando per sempre la mia vita e quella della mia famiglia. Grazie a loro sono andato in Aprilia, vincendo una gara e conquistando podi. Quindi per me questa moto è molto speciale“.