MX2 Lombok: Andrea Adamo, 2° di GP ed allungo sui rivali

Una domenica a due facce per Andrea Adamo, che brilla in Gara 1 e sbaglia un po’ di più in Gara 2, per poi dare il via ad una solidissima rimonta che vale 2° posto di GP. Gli avversari più vicini in generale perdono terreno, l’unico che recupera, anche se più staccato dopo le gare saltate per infortunio, è invece il dominatore di questo secondo appuntamento indonesiano. Dopo la Qualifying Race, Jago Geerts si impone nettamente anche in entrambe le manche, assicurandosi quindi il successo di GP. Torna sul podio anche Simon Laegenfelder dopo l’infortunio. Ecco come sono andate le gare a Lombok.

Gara 1: Adamo gran 2°

Holeshot di Elzinga, ma è Geerts ad avere poi la meglio ed a darsi subito alla fuga, accumulando presto un buon margine sui rivali. Adamo guadagna una posizione al via ed è 3° dietro a Van de Moosdijk, prima della caduta di quest’ultimo che gli permette di passare in P2. Nella prima parte di gara cerca anche di mettere a frutto il recupero su Geerts, ma si ferma quando arriva a meno di 3 secondi di ritardo. La perentoria risposta del pilota belga di Yamaha infatti permette di aumentare sensibilmente un divario che non è più colmabile. Alla fine arriva una solida vittoria davanti al leader iridato, che allunga ancora sui principali avversari nella generale. C’è un po’ di battaglia in più per il 3° posto: Laegenfelder viene riagganciato dal duo Husqvarna Van de Moosdijk e De Wolf, che in seguito hanno la meglio e si riservano un testa a testa per il podio vinto infine dal primo.

Gara 2: errori e rimonta

Che scatto per Laegenfelder e per Adamo, passati immediatamente al comando della corsa davanti a Geerts e Van de Moosdijk. Ma si rifanno subito sotto, inserendosi tra i due e movimentando ancora una gara 2 già molto combattuta. Alla fine di tutti questi cambi però c’è di nuovo Geerts davanti! De Wolf invece perde tanto tempo per un incidente iniziale, sbaglia anche Van de Mosdijk, vanificando ogni possibilità di podio. Ma dobbiamo registrare un paio di errori per Adamo dopo la bella partenza: una caduta e poi un’uscita di pista lo costringono alla rimonta. Soprattutto perché è subito chiaro come sia un’altra esibizione di Jago Geerts, nonostante l’arrivo della pioggia al 12° giro, quindi il leader MX2 deve limitare i danni al massimo. Cosa che sta facendo: l’agguerrito pilota KTM mette nel mirino il podio e se lo prende di forza contro il compagno di squadra Everts.

La classifica di GP

Adamo allunga nella generale

Foto: mxgp.com