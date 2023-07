Motocross Lombok: Adamo 4° in qualifica, Geerts e Prado volano

La “grande minaccia” per Andrea Adamo è di nuovo Jago Geerts. Il pilota Yamaha ha comandato con autorità la Qualifying Race di Lombok, mentre il leader MX2 fa ancora i conti con una partenza non perfetta, per poi risalire fino alla 4^ posizione. Adamo si tiene alle spalle i più vicini in classifica generale, ma Geerts ha ricominciato a suonare la carica… Come Jorge Prado in MXGP, nel suo caso però allungando ancora sugli avversari già ad oltre 100 punti di ritardo! Gara di qualifica con anche un’accesissima battaglia per il secondo posto, mentre Alberto Forato s’è tenuto in top 10. Non è la giornata ideale a livello di condizioni meteo, con gocce di pioggia in entrambe le corse: ecco come sono andate.

Motocross GP Lombok: tutti gli orari TV e streaming

MX2: Geerts scatenato, Adamo 4°

Lasciato alle spalle l’infortunio ad un polso, possiamo dire che sta tornando a passo di marcia. Jago Geerts ha brillato in time practice e s’è assicurato il primo cancelletto per la gara di qualifica. Subito accanto a lui però c’è Roan van de Moosdijk, autore dello scatto migliore per poi tentare di scappare, ma il belga di Yamaha decisamente non ci sta. Pochi giri ed ecco che lo riaggancia, prende il comando e pone fine così alla lotta per il successo. Geerts sembra davvero tornato in piena forma e non è davvero una buona notizia, soprattutto per il leader iridato Andrea Adamo. Guardando le sue qualifiche, scatta dal 6° cancelletto ma non brilla particolarmente: finito ai margini della top 10, rimonta fino alla 4^ posizione, senza riuscire ad insidiare Simon Laegenfelder 3° e tenendo a distanza il compagno di squadra Liam Everts, in risalita fino al 5° posto. Thibault Benistant e Kay De Wolf, gli avversari più vicini ad Adamo nella generale, chiudono più indietro. Il nostro portacolori accumula qualche altro punticino, ma la minaccia maggiore è di nuovo Geerts!

MXGP: Prado in pieno controllo

Primo cancelletto per il leader iridato Jorge Prado con accanto Romain Febvre, 10° Alberto Forato, unico italiano nella categoria per questo evento. Pronti, partenza… Ed ecco che Prado si riconferma il re degli holeshot per poi volare via, diventando presto imprendibile. Altri 10 punti che gli permettono di incrementare ancora un margine già incolmabile… La battaglia però si scatena dietro di lui: prima il duello incandescente tra Jeremy Seewer e Ruben Fernandez, finché non ha la meglio lo spagnolo, poi Febvre che risale ed insidia il pilota Yamaha. Un testa a testa questo che dura poco per l’errore dello svizzero, che finisce fuori pista e perde tanto tempo! Non è finita: il pilota Kawasaki ricuce sullo spagnolo di Honda, per qualche giro abbiamo un’altra bella battaglia per il 2° posto, finché le posizioni non si congelano. Forato infine si prende l’8° cancelletto per le due manche di domani.

Foto: KTM Images/Ray Archer