Supersport: volo di Oliver Bayliss in Superpole, prima fila italiana

Tre italiani in prima fila nelle qualifiche della Supersport a Donington. In pole position c’è il solito Nicolò Bulega con la Ducati Aruba ma finalmente si vede anche Yari Montella secondo con la Ducati di Barni, dopo un inizio di stagione particolarmente difficile. Yari al momento è stato di parola: ci aveva detto che si voleva divertire (leggi qui) e lo sta facendo. Terzo Stefano Manzi, il più veloce nel primo turno di libere con la Yamaha Ten Kate. Stefano non è comunque lontano dai due piloti Ducati e può cercare comunque d’impensierirli.

Gran volo per Oliver Bayliss che si era presentato in Inghilterra carichissimo dopo la vittoria della settimana scorsa nell’IDM. Il figlio del grande Troy ha riportato una contusione alla spalla sinistra e non correrà. Caduto nelle anche uno tra i più attesi: Tom Boot-Amos, venerdì quinto ed oggi fermo per quasi tutto il turno. Scatterà comunque dalla tredicesima casella in griglia.

Evan Bros ha sostituito Andrea Mantovani, infortunato ad un ginocchio nelle libere, con l’irlandese Jack Kennedy, vincitore del campionato britannico Supersport nel 2018, 2019, 2021 e 2022. Mantovani aveva fatto un brutto high side ma per fortuna nulla di rotto. Regolarmente in pista Bahattin Sofuoglu nonostante la caduta nelle libere.

Nella top 10 Federico Caricasulo e Raffaele De Rosa.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri