Dov’eravamo rimasti? Jonathan Rea ritrova la Kawasaki dei tempi belli e si prende la pole sul tracciato di Donington, un saliscendi ideale per tentare l’agguato al vincitutto Alvaro Bautista e alla strepitosa Ducati. Lo spagnolo ha provato la replica: al primo tentativo è piombato a soli 68 millesimi dal rivale, nel secondo è uscito largo alla Coppice, finendo disteso nella ghiaia, a bassissima velocità. Ne riparliamo in gara 1.

Il ritorno del Cannibale

Era da Portimao ’22, lo scorso ottobre, che Jonathan Rea non acciuffava il primato in qualifica. Questo è il 41° della serie per il pilota più vincente della storia Superbike. In una vigilia condizionata dal meteo, è difficile stabilire se il gran ritorno del Cannibale sia dovuto ad un particolare feeling con il tracciato oppure sia anche frutto delle migliorie di assetto che Kawasaki ha sperimentato nei test di Aragon, la settimana scorsa. Forse avremo risposta nella prima sfida, questo pomeriggio. Rea apre la prima fila che accoglierà anche le Ducati di Bautista e di Danilo Petrucci. E’ la prima volta per il pilota umbro, che si è giovato abilmente del riferimento di Alvarito.

Toprak resta indietro

La sorpresa della qualifica, in negativo, è Toprak Razgatlioglu relegato in seconda fila. Parliamo di uno specialista di Donington, cinque volte vincitore nelle ultime sei gare Superbike disputate. Gli è mancato il colpo secco, ma in ottica gara tornerà sotto. Forse è perfino da indicare come il principale favorito, se la Yamaha e la durata delle gomme non faranno scherzi. Accanto al turco partono Alex Lowes fresco di conferma in Kawasaki e lo svizzero Dominique Aegerter, sempre più protagonista con la Yamaha GRT.

Sykes migliore BMW!

Quando un BMW dicono che “ci manca un super pilota Superbike” forse un pò di ragione ce l’hanno. Il migliore di questa Superpole è Tom Sykes, arrivato in squadra a Misano in sostituzione dell’infortunato Michael van der Mark. E gli altri dove sono? Gerloff decimo, l’attesissimo Redding ai margini della quarta fila, Baz disperso in quindicesima. Gli altri italiani: Axel Bassani è scivolato alla Goddard, ritrovandosi a metà schieramento. Andrea Locatelli parte settimo, Michael Rinaldi nono.

Alle 15 gara 1 fra mille incognite

La prima sfida di Donington partirà con tanti punti interrogativi. Il primo è il meteo: il servizio meteoreologico promette un pomeriggio senza pioggia, ma nell’East Midlands non si può mai dire. Dopo tre sessioni condizionate dalle mutevoli condizioni d’asfalto, mai completamente asciutto, la scelta delle gomme sarà praticamente al buio. Fra le tre soluzioni possibili per il posteriore, il ballottaggio sarà fra la SC0 (media) e la SCX-A, cioè la soffice siglata B800 che è andata per la maggiore nelle ultime tappe. Ci sarebbe anche la SCX (soffice standard) ma nel BSB con questa tipologia i piloti hanno compiuto solo cinque-sei giri prima di incontrare vistosi cali (qui l’approfondimento). I giri da percorrere sono 23.