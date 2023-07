È andata in archivio anche la Sprint Shootout del Gran Premio d’Austria 2023 di F1. Le qualifiche per la griglia della sprint race del pomeriggio (ore 16:30) hanno stabilito che a partire dalla pole position ci sarà Max Verstappen, che ha siglato il miglior tempo anche ieri.

Doppietta Red Bull completata da Sergio Perez, che incassa 493 millesimi rispetto al compagno di squadra. Seconda fila sorprendente con la McLaren di Lando Norris e la Haas di Nico Hulkenberg.

Formula 1, Ferrari sotto le aspettative: male Mercedes

La prima delle Ferrari è quella di Carlos Sainz, che partirà quinto. Nell’ultima sessione non aveva gomme morbide nuove da utilizzare. Al suo fianco doveva il teammate Charles Leclerc, che stamattina non ha avuto la stessa brillantezza delle Qualifiche di venerdì e ha incassato 8 decimi da Verstappen. Gli sono state comminate 3 posizioni di penalità per impedig su Oscar Piastri. Avanza sesto Fernando Alonso su Aston Martin. Settimo in griglia Lance Stroll, affiancato da Esteban Ocon (Alpine). Top 10 chiusa da Leclerc e Kevin Magnussen (Haas).

Sprint Shootout da dimenticare per la Mercedes. George Russell nella seconda sessione non ha potuto girare per un problema alla sua W14. Scatterà quindicesimo oggi pomeriggio. Disastro anche Lewis Hamilton, che con l’altra Mercedes partirà diciottesimo e dunque in penultima fila. Al sette volte campione del mondo di Formula 1 è stato tolto il tempo per essere andato oltre i limiti della pista in curva 10, altrimenti si sarebbe qualificato. Sarà chiamato a fare una grande rimonta.

F1 GP Austria 2023, risultati Sprint Shootout: tempi ufficiali, classifica finale e griglia di partenza

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:04.440

2 Sergio Perez Red Bull Racing +0.493

3 Lando Norris McLaren +0.570

4 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +0.644

5 Carlos Sainz Ferrari +0.696

6 Charles Leclerc Ferrari +0.805 * (penalizzato di 3 posizioni, scatterà 9°)

7 Fernando Alonso Aston Martin +0.818

8 Lance Stroll Aston Martin +0.907

9 Esteban Ocon Alpine +0.926

10 Kevin Magnussen Haas F1 Team +1.472

11 Alexander Albon Williams

12 Pierre Gasly Alpine

13 Yuki Tsunoda AlphaTauri

14 Nyck De Vries AlphaTauri

15 George Russell Mercedes

16 Guanyu Zhou Alfa Romeo

17 Oscar Piastri McLaren

18 Lewis Hamilton Mercedes

19 Valtteri Bottas Alfa Romeo

20 Logan Sargeant Williams

