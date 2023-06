Superbike Donington: occhio al nuovo asfalto

Il Mondiale Superbike fa tappa questo fine settimana a Donington Park su un tracciato tirato a lucido. La riasfaltatura del tracciato ha reso l’impianto d’oltremanica più al passo con i tempi, con un asfalto più drenante nell’eventualità (tutt’altro che remota) di gare bagnate dalla pioggia, con una superficie contestualmente più uniforme. Sono spariti alcuni dei celebri avvallamenti di Donington, favorendo e non poco il lavoro a squadre e piloti. Bene così, insomma, ma l’altra faccia della medaglia è rappresentata dalla pronunciata usura degli pneumatici, come d’altronde si è assistito lo scorso mese di maggio nel BSB.

NEL BRITISH SUPERBIKE QUALCHE PROBLEMA

Nella tappa del BSB svoltasi a Donington Park lo scorso mese di maggio qualche team è stato preso letteralmente in contropiede dal nuovo asfalto. Persino nella gara “sprint”, articolata sulla distanza di 12 giri, chi ha montato la Pirelli SCX al posteriore (vedi Jason O’Halloran) è rimasto senza “gomma” dopo pochi giri.

PIRELLI CORRE AI RIPARI

Di fatto la SCX difficilmente rappresenterà una soluzione vincente per il fine settimana, con la SC0 che potrebbe rappresentare la scelta univoca anche per la Superpole Race. Per questa trasferta in ogni caso Pirelli ha messo a disposizione quattro scelte al posteriore: la standard SC0 soft come composto più duro, due SCX super soft e la SCX-A, nota come B0800 SCX. Per la gara corta (oltre che per la stessa Superpole) sarà disponibile chiaramente ache la SCQ. All’anteriore previste altresì la SC1 media e la SC2 hard (specifica A0843). Sulla carta, alla luce anche da quanto vissuto nel British Superbike, c’è da credere che si andrà più sul conservativo…