Ryde la spunta in Gara 1 del British Superbike a Donington

Una corsa “sprint” di 12 giri può contestualmente trasformarsi in una gara “di gestione“? Evidentemente sì. Questo è quanto accaduto in Gara 1 del British Superbike a Donington Park con tutti e 27 i piloti al via chiamati a gestire sulla distanza moto, risorse e, soprattutto, gli pneumatici Pirelli. La recente riasfaltatura dell’impianto dell’East Midlands ha stravolto un po’ i precedenti in materia. L’extra-grip trovato ha suggerito alle squadre variazioni in termini di set-up, con i piloti che si sono comportati di conseguenza persino nella gara “corta” prevista. Amministrando bene il pacchetto tecnico a loro disposizione, specie in un campionato dove non sono previsti aiuti elettronici (traction control in primis), tre attesi protagonisti hanno fatto la netta differenza in Gara 1. Nello specifico, in rigoroso ordine di classifica all’esposizione della bandiera a scacchi, Kyle Ryde, Tommy Bridewell e Leon Haslam, fuggitivi rispetto al resto del gruppo.

RYDE GESTISCE E TORNA ALLA VITTORIA

Il team LAMI OMG Racing Yamaha, Campione British Superbike in carica con Bradley Ray (presente in qualità di ospite d’eccezione ai box), lavora bene e lo ha dimostrato in questa complicatissima Gara 1. Scattato davanti a tutti grazie alla conquista nel primo pomeriggio della Superpole, Kyle Ryde ha preso subito il comando, di fatto mai lasciato fino al traguardo. Il tutto senza eccessi, massimizzando e gestendo moto e gli pneumatici, tenendo costantemente a 7 decimi/1 secondo di distacco la coppia di inseguitori formata da Bridewell e Haslam. Per l’ex Campione del British Supersport si tratta della seconda affermazione stagionale dopo il successo nella gara di apertura a Silverstone, la quinta in carriera nonché la terza in sella ad una Yamaha R1.

DUELLO TRA BRIDEWELL E HASLAM

Inattaccabile Ryde, Leon Haslam (con annesso nuovo record della pista per il BSB in 1’27″593) le ha provate tutte per appropriarsi del secondo posto a scapito di un Tommy Bridewell particolarmente combattivo sin dalle battute iniziali della contesa. L’allungo della Panigale V4 R #46 in uscita dalla Coppice e dai tornantini non ha mai concessso a ‘Pocket Rocket‘ l’opportunità di sferrare l’attacco in staccata, tanto da provarci soltanto all’ultimo giro all’Old Hairpin, registrando l’immediata controffensiva del Ducatista. Per Haslam, schierato sotto le insegne del ROKiT BMW Motorrad British Superbike Team, resta in ogni caso un bel podio, mentre TB46 festeggia doppiamente. Da una parte per il secondo posto, dall’altra per la leadership della generale arpionata per un solo punticino sul compagno di squadra Glenn Irwin (5°), 6 a scapito di Josh Brookes (6°), entrambi preceduti in questa Gara 1 da un sempre coriaceo Lee Jackson (FS-3 Kawasaki).

O’HALLORAN SPROFONDA NEL BRITISH SUPERBIKE

Tutt’altra vita altresì per Jason O’Halloran. La SC0 posteriore era la scelta consona per ambire al podio, mentre la SCX lo ha costretto a fare il passo del gambero. Giro dopo giro ha perso terreno naufragando ai margini della top-10, venendo persino spedito fuori pista con un garibaldino attacco in prossimità dello Starkey’s Bridge nel corso dell’ultimo giro da Peter Hickman. Se non altro l’australiano ha messo in mostra doti da endurista, restando in sella con svariati equilibrismi dopo aver percorso ad alta velocità le vie di fuga, riuscendo persino a concludere 14°.

SCONTRO TRA ANDREW IRWIN E CHRISTIAN IDDON

I sussulti di questa Gara 1 si sono registrati soprattutto all’avvio, con il confronto-scontro tra Andrew Irwin (ancora lui, ancora a Donington!) e Christian Iddon. Quest’ultimo aveva lasciato una piccola porta aperta nella percorrenza del tornantino Melbourne, con il pilota Honda che ci si è infilato con annesso patatrac al seguito. Doppio-zero per entrambi con Irwin richiamato in direzione gara…

BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP 2023

Donington Park GP, Classifica Gara 1

1- Kyle Ryde – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 12 giri in 17’38.595

2- Tommy Bridewell – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 1.086

3- Leon Haslam – ROKiT BMW Motorrad Team – BMW M 1000 RR – + 1.405

4- Lee Jackson – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 9.795

5- Glenn Irwin – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 12.145

6- Josh Brookes – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 12.227

7- Ryan Vickers – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 13.090

8- Danny Kent – Lovell Kent Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 14.981

9- Storm Stacey – Starline Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 17.013

10- Charlie Nesbitt – MasterMac Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 19.630

11- Peter Hickman – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 19.866

12- Max Cook – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 20.053

13- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 21.563

14- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 29.508

15- Hector Barbera – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 29.872

16- Tim Neave – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 30.136

17- Bradley Perie – Lee Hardy Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 34.420

18- Jack Scott – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 37.541

19- Luke Mossey – Tactix by Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 37.878

20- Davey Todd – Milenco by Padgetts Motorcycles – Honda CBR 1000RR-R – + 40.811

21- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 46.829