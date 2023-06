Motocross Lombok, Adamo tenta l’allungo? Gli orari del GP

Domani scatta il secondo round indonesiano per il Mondiale Motocross. Appuntamento all’isola di Lombok, chi emergerà? Ripartiamo dal trionfo a Sumbawa di Romain Febvre, ma Jorge Prado continua ad allungare nella generale MXGP: è sempre più difficile pensare di ostacolare la marcia verso il titolo mondiale. Ricordiamo che c’è solo Alberto Forato per i colori italiani: Mattia Guadagnini è impegnato nel processo di recupero della spalla operata, Alessandro Lupino invece è rientrato in Italia dopo la forte botta alla schiena nel primo round indonesiano. In MX2 invece Andrea Adamo riparte sempre con la tabella rossa nelle sue mani, con tanti agguerriti rivali pronti a strappargliela. Di seguito le classifiche e tutti gli orari del GP Lombok.

Motocross, le classifiche

MX2 World Championship: 1. Andrea Adamo (KTM), 439 punti; 2. Thibault Benistant (Yamaha), 434 p.; 3. Kay de Wolf (Husqvarna), 417 p.; 4. Jago Geerts (Yamaha), 381 punti; 5. Liam Everts (KTM), 381 p.; 6. Roan Van De Moosdijk (Husqvarna), 373 p.; 7. Lucas Coenen (Husqvarna), 315 p.; 8. Simon Laengenfelder (GASGAS), 295 p.; 9. Kevin Horgmo (Kawasaki), 268 p.; 10. Jan Pancar (KTM), 217 p.

MXGP World Championship: 1. Jorge Prado (GASGAS), 505 punti; 2. Romain Febvre (Kawasaki), 404 p.; 3. Jeffrey Herlings (KTM), 386 p.; 4. Ruben Fernandez (Honda), 374 p.; 5. Jeremy Seewer (Yamaha), 371 p.; 6. Glenn Coldenhoff (Yamaha), 346 p.; 7. Calvin Vlaanderen (Yamaha), 324 p.; 8. Alberto Forato (KTM), 256 p.; 9. Valentin Guillod (Honda), 229 p.; 10. Mattia Guadagnini (GASGAS), 203 p.

GP Lombok, gli orari

La diretta integrale è garantita da mxgp-tv.com (in abbonamento). Diretta streaming garantita anche da eurosport.it e Discovery+, Raisport Play trasmetterà solo le due gare MXGP. In TV, su Eurosport 2 saranno visibili in diretta tutt’è quattro le gare della domenica, mentre su Raisport c’è la “semidifferita” delle gare MXGP: diretta di Gara 1, differita di qualche ora invece per Gara 2.

Sabato 1 luglio

9:25 MX2 Qualifying Race

10:10 MXGP Qualifying Race

Domenica 2 luglio

6:15 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport 2)

7:15 MXGP Gara 1 (diretta Eurosport 2, Raisport e Raisport Play)

9:10 MX2 Gara 2 (diretta Eurosport 2)

10:10 MXGP Gara 2 (diretta Eurosport e Raisport Play, differita Raisport alle 13:15)

Foto: mxgp.com