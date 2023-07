“Alvaro Bautista ha avuto paura di cadere” aveva graffiato Toprak in coda alla prima giornata della Superbike a Donington. Al turco sarebbe piaciuto combattere contro un ducatista più dimesso rispetto alle 15 gare precedenti, di cui 14 vinte. Ma la terza e ultima sessione di prova ha deluso le aspettative Yamaha: Alvarito è stato il più veloce, facendosi un baffo delle condizioni della pista, molto umida in parecchi tratti. Il piccoletto si è buttato dentro come fosse l’ultima curva dell’ultima gara: vallo a prendere, uno cosi..

Non cambia la vetta

In queste difficili condizioni il leader del Mondiale ha ottenuto il miglior tempo delle tre sessioni, avvicinando Jonathan Rea che comunque chiude in vetta la combinata, grazie al riferimento di venerdi mattina. Il tempo di 1’27″636 siglato da Bautista è comunque ben lontano dai riferimenti che si potrebbero ottenere sul nuovo asfalto, in condizioni d’aderenza ideali. Neanche la FP3 ha quindi fornito indicazioni univoce relativamente alla durata degli pneumatici, nell’ipotesi che gara 1 questo pomeriggio parte con l’asciutto totale. La Pirelli, dopo i problemi di durata emersi nella tappa del British Superbike, è andata sul conservativo. E’ probabile che la sceltà più affidabile, per i 23 giri di corsa, sia la SC0 (media) ma sarà interessante vedere se Bautista resterà fedele alla solita SCX-A, cioè la B800 con la quale ha sbaragliato nelle tappe precedenti. In ogni caso la nuova sfida contro Rea e il solito Toprak, in ritardo di 86 punti nel Mondiale, promette spettacolo.

Superpole alle 12:10, rischio pioggia

Il meteo rischia di condizionare pesantemente il sesto round del Mondiale. In avvicinamento alla Superpole su Donington c’è possibilità di improvvisi rovesci. Qui tutti gli orari del week end in pista e in tv. I quindici minuti disponibili determinaranno la composizione dello schieramento di partenza per gara 1 oggi pomeriggio e per la Superpole Race che si corre domenica mattina. Per il 2 luglio il servizio meteorologico britannico assicura cieli quasi sgombri e assenza di precipitazioni.

Foto: Silvio Tosseghini