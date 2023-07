Superbike, Jonathan Rea ci riprova a Imola: “Non vedo l’ora”

A Donington Park non è riuscito a vincere, ma Jonathan Rea ci riproverà in questo weekend Superbike a Imola. In carriera ha conquistato nove vittorie sulla pista romagnola, tre con la Honda e sei con la Kawasaki. Nelle ultime due edizioni del round, nel 2018 e nel 2019, ha fatto doppietta.

Alvaro Bautista con la Ducati partirà come favorito, però il sei volte campione del mondo SBK cercherà di essere almeno sul podio. Ha già messo in conto che potrebbe non vincere nessuna gara con la sua Ninja ZX-10RR, quindi non si illude, ma al tempo stesso vuole dare tutto per estrarre il massimo da sé stesso e dalla sua moto.

Superbike, Rea motivato per Imola

Rea è molto carico per questo fine settimana, spera di riuscire a conquistare dei buoni risultati in Italia: “Quando ho visto che Imola era tornata in calendario, non vedevo l’ora che arrivasse. È una pista fantastica con una vera atmosfera. Ti senti molto vicino ai tifosi con questo paddock. Il circuito è ricco di storia, ha un bel layout con ondulazioni e alcune sezioni che sono tra le più iconiche al mondo. Non vedo l’ora di correrci, ho dei bei ricordi del 2019“.

Il pilota del Kawasaki Racing Team si approccia a questo round in Emilia-Romagna con molta fiducia: “Con molti dati a disposizione – spiega – spero di iniziare già da venerdì con un buon setup e continuare ad essere competitivi. È importante cercare di essere sul podio e provare a conquistare buoni punti per il campionato, perché subito dopo andremo a Most. I prossimi due round segnano una parte del campionato in cui vogliamo capitalizzare ed essere forti. Non vedo l’ora di mettermi alla prova“.

SBK Emilia-Romagna, anche Alex Lowes vuole brillare

Il team ufficiale Kawasaki si aspetta un buon fine settimana anche da Alex Lowes, che prima di correre a Donington Park ha rinnovato il contratto e dunque non deve più preoccuparsi del suo futuro.

Il pilota inglese è motivato a fare bene a Imola: “È un tracciato storico che ha visto battaglie incredibili nel WorldSBK. Il layout è piuttosto impegnativo con cambi di direzione veloci e lenti, ma anche alcuni dislivelli. Non ci giriamo dal 2019, però è una pista che mi piace tanto. È un circuito vecchia scuola, impegnativo fisicamente, soprattutto con le temperature altre previste nel weekend. Il mio obiettivo è sempre quello di partire bene da venerdì per poi lottare per il podio“.

Foto: Kawasaki Racing