MotoGP, VR46-Ducati divorzio forzato: “Ci guarderemo intorno”

Se da una parte il team Mooney VR46 sta vivendo il suo miglior momento dall’esordio in MotoGP, dall’altro è già tempo di pensare al futuro. Manca l’annuncio ufficiale, ma nel 2024 Ducati garantirà una Desmosedici con specifiche ufficiali a Marco Bezzecchi, dopo i grandi risultati raccolti nella prima parte di stagione. Per il 2025 il matrimonio con la Casa di Borgo Panigale potrebbe volgersi al termine, per cause di forza maggiore.

I programmi per il biennio 2024-2025

Marco Bezzecchi terzo in classifica, Luca Marini è nella top 6 della classifica MotoGP. Non stupisce quindi che la squadra di Valentino Rossi voglia continuare nel 2024 con la line-up attuale. Vietato spezzare questa magia e sperare nel massimo traguardo finale: il titolo mondiale. Entro settembre verrà riconfermato il ‘Bez’ e Luca prolungherà il contratto. “Devo parlare con la VR46 Riders Academy, con il suo management e con lui. Abbiamo già parlato alcune volte e sta andando nella direzione di continuare insieme, con entrambi i piloti. Poi vedremo cosa accadrà“. Non è da escludere che il pilota romagnolo cresciuto all’ombra di Tavullia possa accedere al team factory nel 2025 e questo sarebbe un ottimo risultato per il gruppo VR46…

I vertici Ducati hanno chiarito pubblicamente che dalla prossima stagione ci sarà una GP24 per Bezzecchi, ma non per Luca Marini. “Loro sono più interessati a Bezzecchi, quindi l’idea sarebbe quella di dare un po’ più di supporto ufficiale per Marco. Poi si tratta anche di decidere per Marini, ma queste decisioni spettano più alla Ducati che a noi“. Nei prossimi mesi bisognerà pensare anche alla possibile nuova partnership con Yamaha. Ducati non potrà continuare ad avere otto moto in pista e dovrà cedere qualcosa alla Casa di Iwata, rimasta solo con due prototipi in griglia. “Per il 2025 ci guarderemo intorno – ha sottolineato Alessio Salucci a Speedweek.com – e sceglieremo la moto più adatta al nostro progetto“.

