Per Energica Eva Ribelle RS equipaggiata con Kit-Corsa-Clienti, questa è stata un’altra opportunità per brillare davanti al pubblico americano. Eva Ribelle, nelle abili mani del trentenne pilota colombiano Stefano Mesa, ha scritto un nuovo capitolo nella storia del motociclismo, come ha dichiarato lo stesso Roland Sands durante la telecronaca: “Energica è la prima moto elettrica al mondo a guidare una gara contro moto con propulsore endotermico!”

Partito in quarta posizione, Stefano Mesa ha sfruttato l’incredibile coppia della Hypernaked Energica per piegare spazio e tempo. In gara 1 è stata la Eva Ribelle RS ad infilarsi davanti a tutti nella celebre prima curva del mitico saliscendi calforniano. La storia era scritta: è stata la prima volta nella storia che una moto elettrica ha guidato un gruppo di moto endotermiche per una parte di gara.

Ma è stata Gara Due che ha dimostrato come il pilota stia prendendo sempre maggior confidenza con il pacchetto tecnico di Eva Ribelle. Mesa ha mostrato un ritmo completamente diverso e ha impostato il suo giro più veloce in 1:31.272. Gli sforzi di Stefano non sono passati inosservati: subito dopo la Super Hooligan Race One di sabato, ha dovuto prendere parte all’estenuante gara Supersport di 38 giri. Molti piloti Supersport, tra cui il pluricampione di Moto America Superbike Josh Hayes, hanno elogiato la velocità, la determinazione e la resistenza di Mesa, che lo hanno portato al quarto posto in quella gara.

Con un sesto e un quinto nelle due sfide Super Hooligan, Mesa e Tytlers Cycle Racing sono tornati in sesta posizione nella classifica generale del campionato. Ora sono a soli sette punti di distanza dai primi cinque.

Clicca sui seguenti link per guardare le gare complete (YouTube) Race one – Race two

Michael Kiley, Team Principal of Tytlers Cycle Racing ha commentato così. “Risultato fantastico. Se conosci tutte le persone che stanno dietro le quinte di Energica, capisci subito come mai questa moto funziona alla perfezione. Stefano e il team sanno come sfruttare al meglio tutte le potenzialità, e questo è favoloso!

Laguna Seca è uno dei circuiti più amati sul calendario MotoAmerica. Si trova nei pressi di Montery, sulla costa della California, cioè una delle regioni più EV-friendly degli Stati Uniti. Quindi è stato naturale che la splendida Eva Ribelle con carene PETRONAS abbia catturato l’attenzione dei molti fan che hanno seguito la gara. Tra questi, erano presenti anche un certo numero di proprietari di Energica che hanno deciso di viaggiare da Los Angeles e San Diego. Hanno affollato l’ingresso del Garage 20, quasi a fare da guardia alla Eva Ribelle RS #137.

Energica, Tytlers Cycle Racing e Stefano Mesa torneranno in pista l’8-10 settembre al Circuit of The Americas di Austin. Il tracciato texano ospiterà l’evento finale della stagione.