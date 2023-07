Moto3, Alessandro Morosi ora viene il bello “Sono cresciuto tanto”

La crescita è già esponenziale. Alessandro Morosi, protagonista di stagioni difficili nel CEV/JuniorGP, quest’anno sta salendo sempre di più. Basta guardare all’ultimo round a Portimao, la prima occasione in cui s’è davvero inserito nella lotta per la vittoria! L’alfiere del debuttante team Eagle-1 sta finalmente trovando la quadra, sia come pilota che a livello di feeling all’interno della squadra. Il prossimo weekend si va a Barcellona, Morosi come se la caverà? Prima di questo appuntamento abbiamo avuto l’occasione di sentirlo per un bilancio stagionale, ecco cosa ci ha raccontato.

Alessandro Morosi, come valuti finora il tuo 2023?

Sta andando molto bene, siamo molto felici del lavoro che stiamo facendo. Il team esiste da poco, ma piano piano abbiamo sempre più fiducia tra di noi: s’è creata una bella famiglia, ci troviamo tutti bene ed i risultati stanno migliorando sempre di più. Siamo costantemente in lotta per la vittoria o per le prime posizioni, manca solo qualcosa in più per concretizzare il lavoro fatto finora. Questo però dipende anche dalla mia mancanza di esperienza, mi assumo le mie responsabilità, mentre il team sta lavorando davvero bene. Vedremo se Barcellona sarà il momento in cui riusciremo a concretizzare quanto fatto finora.

Per te ci sono già stati grandi passi avanti. In cosa sei cresciuto di più?

Sono molto più veloce. In pista non lavoro più con la scia, a differenza degli anni passati: ora mi concentro molto di più su me stesso e, girando da solo, sto migliorando tantissimo. Sono uno dei pochi piloti che costruisce un giro da solo, senza cercare scie o cose che ti permettono di fare un buon tempo che però non è tuo, ma fatto da chi hai davanti. Sono migliorato molto su questo aspetto, ma anche nei corpo a corpo, cosa che sto finalizzando.

Alessandro Morosi, cosa ti manca invece per il podio?

Credo non manchi niente. Forse un po’ di fortuna sarebbe male! Quando cade uno è sempre davanti a me… Direi solo quello, noi stiamo facendo un lavoro perfetto e siamo sempre in lotta per la vittoria: sicuramente prima o poi girerà anche dalla nostra parte.

Sono cambiati gli obiettivi dopo questa mezza stagione 2023?

No, sono gli stessi dell’inizio della stagione, ovvero stare davanti e giocarmi il campionato. Anche se Piqueras è avanti di 50 punti è comunque lui il pilota a cui bisogna mettere i bastoni tra le ruote. Non sono uno che si abbatte facilmente e mi aspettavo delle difficoltà visto il team nuovo. Negli ultimi due anni sono stato in due squadre che non pensavano alla crescita del pilota, ma solo a ritirare i soldi del pilota. Ora sto crescendo grazie alle persone che fanno parte di questo team: stiamo già facendo una grande cosa, continueremo ad avere quell’obiettivo di vincere.

Ricordiamo però che arrivi da anni non facili. Non era scontato pensare ai risultati che hai già raggiunto, giusto?

Certo, però se pensi che qualcosa è difficile non la raggiungerai mai. Ad esempio, se ti imponi di arrivare nei primi 5 magari arrivi nei primi 10, se ti fissi un obiettivo più alto è probabile che tu riesca ad arrivare più su.

Alessandro Morosi, il prossimo weekend tocca a Barcellona. Come vedi questo appuntamento?

A livello di pista è la mia preferita, è anche quella in cui ho ottenuto il mio miglior risultato l’anno scorso. Nonostante appunto il poco feeling in squadra e con la moto. Sono riuscito a fare comunque un bel weekend e sono contento di tornarci: non facciamo nessun calcolo, puntiamo solo a concretizzare tutto il nostro lavoro. Daremo il massimo, poi il risultato sarà solo frutto di quanto ci meritiamo: vedremo cosa ci riserverà questa gara, secondo me sarà un buon weekend!

Foto: Social-Alessandro Morosi