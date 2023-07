A Imola i riflettori ormai erano quasi spenti. I team del Mondiale Superbike stavano smontando le hospitality ed il pubblico lasciando le tribune. In pista però si correva ancora, c’erano i ragazzi del Trofeo Yamaha R7 Cup impegnato nel loro quarto round stagionale. Michael Girotti l’anno scorso aveva vinto la SuperFinale a Barcellona e per lui era una gara particolarmente importante con il team Rosso e Nero. Ed infatti stava andando bene. Mentre era attaccato al gruppo di testa però è arrivato lungo alla Variante Alta e non è riuscito ad evitare i birilli gialli all’interno della curva. È caduto all’interno della pista ed è stato investito ad un altro pilota.

È stato trasportato poi in elicottero all’ospedale di Bologna dove gli sono state diagnosticate varie fratture alle costole ed un trauma toracico, ma non dovrà essere operato.

“Prima di tutto devo dire che sono stato molto fortunato e non ho riportato gravi conseguenze in seguito alla caduta, dovrò stare ricoverato qualche giorno per degli accertamenti – dice Michael Girotti – Purtroppo siamo arrivati un po’ tutti lunghi alla variante alta e quando ho fatto il cambio di direzione sono passato sopra i gommini perdendo l’anteriore, poi sono stato travolto da un pilota che era dietro di me. Per il resto la moto andava veramente bene e con il team avevamo apportato le modifiche giuste, infatti avevo già guadagnato qualche posizione. Spero di recuperare in fretta, grazie a tutti per i messaggi e per il sostegno.”

