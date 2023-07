Bradley Ray si opera: salterà la tappa Superbike a Most

Ad Imola nel Mondiale Superbike ha impressionato (ma non sorpreso, per chi lo conosce) con il sesto crono in Superpole e l’analogo piazzamento in Gara 2. Oggi è presente al Mugello in una giornata-evento organizzata da Yamaha Motor Europe, ma la settimana prossima Bradley Ray non correrà a Most. Con una nota diffusa dal team Motoxracing, si viene a conoscenza soltanto in data odierna dell’imminente operazione alla spalla destra fissata per il prossimo 26 luglio.

BRADLEY RAY SALTA MOST SUPERBIKE

“Dopo essersi consultato con il suo team, lo staff medico che lo segue e Yamaha Motor Europe, Bradley Ray salterà il prossimo round per sottoporsi ad un intervento chirurgico alla spalla“. Inizia così il comunicato diffuso dalla squadra. “La decisione è stata presa nonostante le recenti eccellenti prestazioni del pilota britannico. Ray ha bisogno di sottoporsi al più presto ad un intervento chirurgico alla spalla destra, in modo da sfruttare la pausa estiva per i tempi di recupero necessari. L’operazione avrà luogo il 26 luglio. Il pilota dello Yamaha Motoxracing WorldSBK Team ha sofferto di fastidi intermittenti alla spalla per tutta la stagione”. Problemi che “gli hanno impedito di sentirsi al 100% quando aveva bisogno di forzare il proprio ritmo. Pertanto è stato deciso, di comune accordo tra tutte le parti, che avrebbe dovuto rinunciare al round di Most per poter poi essere completamente recuperato per l’appuntamento di Magny-Cours“.

PENSIERO ALLA SECONDA PARTE DI STAGIONE

Brad #28 punta così a riprendersi a pieno per la seconda parte del Mondiale Superbike dove, in alcuni casi, potrà correre su tracciati già conosciuti nel suo recente passato. “Dopo un fine settimana così straordinario come quello di Imola ho preso la decisione di sottopormi ad un intervento chirurgico per un fastidioso problema intermittente alla spalla”, spiega Bradley Ray. “Anche se non è particolarmente debilitante, a volte ha ostacolato le mie prestazioni quando si trattava di forzare il mio ritmo. Imola ed i round precedenti mi hanno dato l’opportunità di dimostrare che merito pienamente di essere qui nel Mondiale Superbike. È mia intenzione affrontare la seconda parte della stagione più forte che mai“.