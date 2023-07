Il 15 luglio scadeva l’opzione che consentiva a Scott Redding di prolungare il contratto con BMW per altri due anni. Tutti a Imola si aspettavano l’annuncio ufficiale del rinnovo biennale, visto che era trapelato che il pilota l’avesse esercitata, ma non è stato comunicato nulla.

Redding ancora in Superbike nel 2024

C’è attesa di capire quale sarà il futuro di Redding, che in queste settimane è stato accostato pure alla Yamaha come potenziale sostituto di Toprak Razgatlioglu. Intanto lui tramite Instagram ha commentato così la sua situazione: “Tutto quello che posso dire è che rimarrò nel Mondiale Superbike. Apprezzo molto che vogliate sapere cosa farò, ma non si può ancora cosa dire cosa accadrà. Comunque resterò nel paddock del WorldSBK, quindi ci vedremo lì“.

L’attuale pilota del team ROKiT BMW Motorrad non si è sbilanciato sul marchio per il quale correrà, però ha confermato che non cambierà campionato. Qualcuno aveva ipotizzato un’esperienza nel MotoAmerica Superbike, ma non succederà. Adesso bisogna solamente attendere.

Scott, altra frecciatina a Bautista

In attesa di un annuncio ufficiale, Redding è tornato a ribadire che nel Mondiale SBK sarebbe opportuno introdurre il limite minimo di peso moto-pilota: “Ci eravamo avvicinati alla soluzione – ha detto a Motorsport-Total.com – ma poi improvvisamente è arrivato un no che non comprendo. Non ci sarebbero lamentale se fosse stato applicato. Lo volevamo perché è giusto“.

Il campione BSB 2019 ha lanciato anche una frecciatina ad Alvaro Bautista, da tempo nel suo mirino per il discorso del peso ridotto: “Se fossi stato Bautista e fossi convinto di essere il migliore, avrei lottato io stesso per il peso minimo combinato. Per dire che non vinco grazie al peso. Ma è stato contrario perché sa che sarebbe più complicato“.

Foto: WorldSBK