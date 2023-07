Fine settimana a Lommel per il Mondiale Motocross. Romain Febvre ed il pilota di casa Jago Geerts punteranno ad allungare la striscia di successi consecutivi, tre per il pilota Kawasaki in MXGP e due per l’alfiere Yamaha in MX2. Ma in classe regina Jorge Prado sta conservando un margine sempre più incolmabile, nella seconda categoria Andrea Adamo si tiene stretta la tabella rossa e cercherà di allungare ancora, anche a casa di Geerts. Segnaliamo l’assenza di Roan van de Moosdijk, operato alla clavicola fratturata domenica scorsa in Gara 2. Di seguito le classifiche e gli orari del GP delle Fiandre.

Motocross, le classifiche

MX2 World Championship: 1. Andrea Adamo (KTM), 531 punti; 2. Kay de Wolf (Husqvarna), 496 p.; 3. Jago Geerts (Yamaha), 491 punti; 4. Thibault Benistant (Yamaha), 462 p.; 5. Liam Everts (KTM), 447 p.; 6. Roan Van De Moosdijk (Husqvarna), 433 p.; 7. Simon Laengenfelder (GASGAS), 390 p.; 8. Lucas Coenen (Husqvarna), 372 p.; 9. Kevin Horgmo (Kawasaki), 328 p.; 10. Jan Pancar (KTM), 253 p.

MXGP World Championship: 1. Jorge Prado (GASGAS), 614 punti; 2. Romain Febvre (Kawasaki), 510 p.; 3. Jeremy Seewer (Yamaha), 465 p.; 4. Ruben Fernandez (Honda), 452 p.; 5. Glenn Coldenhoff (Yamaha), 428 p.; 6. Calvin Vlaanderen (Yamaha), 402 p.; 7. Jeffrey Herlings (KTM), 386 p.; 8. Alberto Forato (KTM), 302 p.; 9. Valentin Guillod (Honda), 276 p.; 10. Mattia Guadagnini (GASGAS), 203 p.

GP Lommel, gli orari

La diretta integrale sarà come sempre garantita da mxgp-tv.com, visibile in abbonamento. Per quanto riguarda gli altri canali, tutte le gare della domenica saranno visibili live su Eurosport 2. Diretta garantita anche sui canali Rai, ovvero Raisport e Raisport Play, delle due gare MXGP.

Sabato 22 luglio

10:30 MX2 Free Practice

11:00 MXGP Free Practice

13:40 MX2 Time Practice

14:15 MXGP Time Practice

16:35 MX2 Qualifying Race

17:25 MXGP Qualifying Race

Domenica 23 luglio

10:25 MX2 Warm Up

10:45 MXGP Warm Up

13:15 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport 2)

14:15 MXGP Gara 1 (diretta Eurosport 2, Raisport e Raisport Play)

16:10 MX2 Gara 2 (diretta Eurosport 2)

17:10 MXGP Gara 2 (diretta Eurosport 2, Raisport e Raisport Play)

Foto: mxgp.com