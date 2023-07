MX2: Andrea Adamo ritmo Mondiale, Jago Geerts fatti sotto

La prima pole position, due incidenti e una sanzione, una Gara 2 da paura. Andrea Adamo ha archiviato un fine settimana a Loket a più facce, ma la buona notizia, oltre al ritmo impressionante per tutto il GP, è che la tabella rossa rimane sempre ben salda nelle sue mani. Jago Geerts con le due vittorie consecutive ha guadagnato qualcosina, ma è ripartito da un importante ritardo dopo l’infortunio al polso. I piloti inizialmente più vicini ad Adamo invece sostanzialmente perdono terreno: Kay De Wolf 2° è a 35 punti di ritardo. Ma attenzione perché ora proprio Geerts cercherà di sfruttare l’occasione di casa: nel prossimo weekend si va in Belgio per il 13° round su 19 del 2023. Una sfida sulla sabbia, come se la caverà il nostro portacolori? Il giro di boa è già passato da un po’, si comincia a pensare sul serio in grande.

Motocross, si va subito a Lommel: classifiche e orari

GP Loket movimentato

La prima bella soddisfazione è arrivata quando Andrea Adamo ha sbaragliato la concorrenza nella gara di qualifica. Ma i primi colpi di scena arrivano subito al via di Gara 1, quando un incidente multiplo stravolge parecchio i valori in pista. Anche Adamo, dopo una partenza non perfetta, si ritrova incastrato in questa confusione iniziale, perdendo tantissimo. La situazione si complica ancora di più con un secondo incidente per un contatto con Elzinga (non sono mancate scintille nel “confronto” post gara), infine perde di due posizioni per un sorpasso con bandiere gialle. A questo 13° posto si contrappone una Gara 2 stellare: una buona partenza, per poi ingranare la marcia ed andare a riprendere chi lo precedeva. Gli ultimi 10 minuti più due giri di gara sono stati una vera e propria esibizione di Adamo, che raddrizza così la domenica e lascia la Repubblica Ceca con il 5° posto assoluto, con proprio Jago Geerts vincitore di GP per la seconda volta consecutiva.

Adamo all’attacco

Un’altra dimostrazione della grande crescita di questo pilota, da tempo giovane promessa del motocross ma che quest’anno sta davvero brillando. Il siciliano di KTM, 20 anni il 22 agosto, è ormai diventato il protagonista del Mondiale MX2 e non ha nessuna intenzione di mollare la leadership. Vero che l’infortunio di Geerts l’ha “aiutato” nel raggiungerla, ma da quel momento continua a dimostrare di meritarsela con solidissimi risultati in pista. Pur con un pizzico di sfortuna in più, il GP a Loket ne è stato un altro esempio. Tra pochi giorni tocca a Lommel, nelle Fiandre: “Sarà dura come sempre, con un sacco di ragazzi veloci sulla sabbia. Anch’io però mi sono allenato parecchio quest’inverno, darò il massimo e vedremo come va!” La sfida continua, vedremo come se la caverà in particolare contro l’agguerrito pilota di casa.

Foto: KTM Images