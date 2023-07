Non c’è tempo per fermarsi, il Motocross guarda già ad un nuovo evento. Dopo la trasferta in Repubblica Ceca si va in Belgio, a Lommel, per il GP delle Fiandre. A casa di Jago Geerts, reduce da un doppio successo e quindi ancora più motivato per sferrare un nuovo attacco alla tabella rossa Andrea Adamo. Ma l’italiano è pronto a ruggire come in Gara 2 a Loket per difendere la leadership MX2 e contenere l’agguerrito pilota belga, 3° a -40 nella generale. In MXGP invece Romain Febvre ha detto tre domenica scorsa, può calare il poker domenica prossima? La brutta notizia è che Jorge Prado, pur non vincendo, è sempre lì e rimane quindi irraggiungibile… Vedremo poi come andrà Tim Gajser al secondo GP del suo 2023, e Jeffrey Herlings? Il suo nome al momento non c’è in entry list… Di seguito le classifiche iridate e gli orari.

Motocross, le classifiche

MXGP World Championship: 1. Jorge Prado (GASGAS), 614 punti; 2. Romain Febvre (Kawasaki), 510 p.; 3. Jeremy Seewer (Yamaha), 465 p.; 4. Ruben Fernandez (Honda), 452 p.; 5. Glenn Coldenhoff (Yamaha), 428 p.; 6. Calvin Vlaanderen (Yamaha), 402 p.; 7. Jeffrey Herlings (KTM), 386 p.; 8. Alberto Forato (KTM), 302 p.; 9. Valentin Guillod (Honda), 276 p.; 10. Mattia Guadagnini (GASGAS), 203 p.

MX2 World Championship: 1. Andrea Adamo (KTM), 531 punti; 2. Kay de Wolf (Husqvarna), 496 p.; 3. Jago Geerts (Yamaha), 491 punti; 4. Thibault Benistant (Yamaha), 462 p.; 5. Liam Everts (KTM), 447 p.; 6. Roan Van De Moosdijk (Husqvarna), 433 p.; 7. Simon Laengenfelder (GASGAS), 390 p.; 8. Lucas Coenen (Husqvarna), 372 p.; 9. Kevin Horgmo (Kawasaki), 328 p.; 10. Jan Pancar (KTM), 253 p.

GP Lommel, gli orari

La diretta integrale sarà come sempre garantita da mxgp-tv.com, visibile in abbonamento. Per quanto riguarda gli altri canali, il palinsesto TV e streaming è ancora da confermare.

Sabato 22 luglio

10:30 MX2 Free Practice

11:00 MXGP Free Practice

13:40 MX2 Time Practice

14:15 MXGP Time Practice

16:35 MX2 Qualifying Race

17:25 MXGP Qualifying Race

Domenica 23 luglio

10:25 MX2 Warm Up

10:45 MXGP Warm Up

13:15 MX2 Gara 1

14:15 MXGP Gara 1

16:10 MX2 Gara 2

17:10 MXGP Gara 2

MXGP, la lista dei piloti finora confermati

MX2, l’entry list per il GP Lommel

