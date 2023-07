MXGP Loket: Romain Febvre, e tre! Gajser 7° al primo GP 2023

Nonostante il brivido alla fine di Gara 2 (con anche un problema ad una spalla), Romain Febvre si prende anche il GP della Repubblica Ceca. L’agguerrito pilota Kawasaki è tornato a vincere in Indonesia, ma ci sta prendendo gusto, visto che a Loket porta a casa la terza vittoria consecutiva! Jorge Prado è 2° ma continua con un vantaggio di oltre 100 punti in campionato proprio su Febvre, quindi entrambe le mani sempre più vicine al titolo MXGP. Tim Gajser se la cava piuttosto bene nel suo primo GP del 2023: è 7° overall alla fine delle due manche, un buon punto di partenza per tornare in forma dopo l’infortunio ed il lungo stop.

Gara 1: Febvre scappa via

Ce la faranno a fermare Jorge Prado, autore della pole? In questa situazione emerge ancora un Febvre galvanizzato dal doppio successo in Indonesia. Il #3 di Kawasaki fa davvero sul serio: prima l’holeshot, poi il guizzo che gli permette di prendere il comando della corsa. Gajser perde qualche posizione ed è ai margini della top 10: non si può pretendere un miracolo al suo primo GP 2023 dopo il grave infortunio, ma comunque il campione in carica realizza la sua prima bella gara. Prado invece commette anche un errore e perde una posizione a vantaggio di Seewer, mentre davanti domina Romain Febvre, letteralmente inarrestabile fin dal via e netto vincitore di questa prima manche in Repubblica Ceca.

Gara 2, Febvre con brivido

Super scatto di Prado, ma un largo alla prima curva permette a Seewer di prendersi l’holeshot, passando così al comando. Febvre, già vincitore di Gara 1, è appena dietro al leader iridato e dopo un paio di giri riesce ad averne ragione. Lo scatenato pilota Kawasaki mostra chiaramente di voler inanellare un’altra doppietta dopo i due eventi in Indonesia: mette prontamente Seewer nel mirino e gli si avvicina a passo di marcia. I due sono appaiati, ma il pilota Yamaha non molla: un breve testa a testa spettacolare, finché Febvre non prende di forza la prima posizione e dà il via ad un’altra fuga incontrastata. Fine dei giochi? Assolutamente no, proprio sul finale l’inatteso errore! Vlaanderen, 2° dopo la caduta di Seewer, vola via e si prende la vittoria di questa Gara 2. Febvre però, pur con un altro errore, limita i danni ed è 4° di manche, che vuol dire sempre il terzo trionfo consecutivo di GP!

Febvre vince di nuovo

La classifica generale

Foto: mxgp.com