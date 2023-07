Tante cadute, una prima vittoria, stravolgimenti per bandiere gialle. S’è visto di tutto nelle due gare JuniorGP a Barcellona, ma è in Gara 1 che arriva l’unica gioia tricolore per metà. Xabi Zurutuza infatti riporta MTA Racing in paradiso, arriva la seconda vittoria in campionato! In Gara 2 invece Luca Lunetta aveva realizzato un finale di gara strepitoso, assicurandosi anche il podio… Poi sfuggito per il sorpasso compiuto in regime di bandiere gialle! L’ondata di grande caldo non ha risparmiato nemmeno Barcellona, un’altra variante importante per i ragazzi impegnati nelle differenti categorie di questo campionato. Probabilmente un aspetto fondamentale per le tantissime cadute di giornata… Ecco come sono andate le due gare sulla pista catalana.

Gara 1: ruggito Zurutuza-MTA

Ricordiamo l’assenza di Alessio Mattei per un piccolo infortunio, c’è Aoi Uezu al suo posto. Piqueras in pole position, con Carraro e Lunetta migliori italiani in seconda fila. Raffica di sanzioni per ‘lentezza’: sette piloti retrocessi, incluso Bartolini quindi 23° in griglia. Gara 1 con l’ottimo scatto del poleman, subito superato da Roulstone ed Almansa, ma come sempre si crea un battagliero gruppetto per la zona podio. Più indietro registriamo un incidente: Rosenthaler sbaglia e colpisce al posteriore O’Shea alla fine del rettilineo principale.

Quest’ultimo continua senza intoppi, la moto del pilota IntactGP rimane invece in pista, ma non crea altri problemi e viene poi prontamente rimossa dai commissari. Davanti intanto sono rimasti in 9 per la vittoria, si perde però Almansa per una scivolata nel corso dell’ultimo giro. Nella tornata precedente invece l’agguerrito Zurutuza aveva compiuto la sua mossa vincente, accumulando poi un margine sufficiente per non subire i giochi di scie sul rettilineo del traguardo. Il giovane basco di MTA s’era finalmente sbloccato in Gara 1 a Portimao, ecco ora un’altra bellissima vittoria! Che peccato per Carraro: con una spalla ancora non a posto è stato grande protagonista, ma ha chiuso ad un passo dal podio.

Gara 2: decidono le bandiere gialle

Piqueras scattato al meglio, ma ancora una volta superato da Almansa e Roulstone dopo un paio di curve, con Carraro e Zurutuza che tengono di nuovo il passo. I cinque tentano la fuga, ma il gruppo di inseguitori non è d’accordo ed annulla presto il piccolo margine creato inizialmente. È una super gara, tra gli altri, anche per Morosi, volato anche brevemente al comando! Ma la fortuna non gli sorride: a 6 giri dalla fine ha la peggio in un contatto con Aditama alla curva 1, la moto è rovinata e non può più ripartire… Che peccato anche per Carraro scivolato due giri dopo, rimangono nel gruppone solo Lunetta e Bartolini. Ma il disastro deve ancora arrivare: il gruppo si riduce sensibilmente per l’incidente multiplo, a 2 giri dalla fine rimangono in 10 a caccia della zona podio, compresi i due ragazzi italiani che evitano il pasticcio. Anzi, Lunetta realizza uno strepitoso sorpasso che gli permette di beffare più piloti e prendersi il 3° gradino del podio! Ruggito Almansa per soli 5 millesimi su Aditama, ma al parco chiuso ecco il colpo di scena: il sorpasso con bandiere gialle costa la vittoria allo spagnolo! Non solo, per lo stesso motivo anche Lunetta viene retrocesso in P4, a vantaggio di Esteban.

La classifica

Foto: Angeluss MTA Racing