Oggi Toprak Razgatlioglu può davvero festeggiare, essendosi imposto sia in Superpole Race sia in Gara 2 a Imola. Il pilota del team Pata Yamaha Prometeon non aveva ancora vinto una manche lunga nel 2023 e finalmente ci è riuscito. La caduta di Alvaro Bautista lo ha agevolato, però è sicuramente un merito riuscire a rimanere in sella e arrivare fino al traguardo. I risultati di oggi lo portano a 70 punti di distanza dallo spagnolo nella classifica generale.

Superbike Imola, Razgatlioglu soddisfatto

Razgatlioglu non può che essere felice di questa giornata trionfale in Italia. Parlando della Superpole Race ha anche svelato un retroscena: “Il più grande problema è stato che il mio cruscotto non funzionava, i pulsanti non funzionavano e l’elettronica sembrava non funzionare. Mi sono ritrovato in piena piega senza elettronica! Poi ho preso confidenza con la moto, anche se in alcune curve scivolavo. Mi sono adattato e aprivo il gas lentamente. Ho fatto un ottimo lavoro e ho raggiunto Bautista. L’ho superato alla Curva 9 perché lì sembrava un po’ più lento. Il mio piano ha funzionato, però ho dovuto dare più del 100%“.

Aveva sconfitto Bautista anche nella scorsa Superpole Race a Donington Park, oltre ad aver vinto quella in Indonesia (con Alvaro caduto). Ma la sua grande soddisfazione è il trionfo in Gara 2, seppur senza lo spagnolo: “Sono molto felice, finalmente quest’anno ho vinto una gara lunga. Ringrazio il team per aver svolto un lavoro magnifico, siamo migliorati in ogni sessione. Mi dispiace per Alvaro, ma le corse sono così. Dopo la sua caduta ho adottato un piano e non volevo rischiare. Ho seguito Axel, poi nel finale l’ho superato e ho fatto un buon ritmo“.

Toprak crede ancora nel titolo SBK 2023

Ci sono 70 punti a separare Razgatlioglu e Bautista. Non sono pochi, ma il pilota turco ritiene di avere delle chance di conquistare la corona iridata Superbike: “Il campionato non è finito“.

Toprak ha sempre dichiarato di ritenere aperti i giochi, nonostante la forza di Alvaro e la distanza in classifica. Mancano ancora cinque round del calendario SBK 2023 e il prossimo sarà a Most a fine luglio. In Repubblica Ceca è stato fortissimo negli anni scorsi, vincendo quattro gare e arrivando secondo nelle altre due manche disputate. Cercherà di recuperare altri punti sul rivale della Ducati.

Foto: Marco Lanfranchi