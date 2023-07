Colpo di scena al via della seconda sfida del round Superbike a Imola. Alvaro Bautista, autore di uno scatto bruciante, si è infilato al Tamburello al comando del gruppo. Ma nel cambio di direzione è passato sulla linea bianca del cordolo con la ruota anteriore, finendo a terra. E’ il secondo errore di Bautista in questa trionfale stagione (18 vittorie), il primo in una gara lunga. Il precedente nella corsa sprint a Mandalika, in Indonesia. Al mattino Alvarito era scivolato nel warm up: due incidenti in un giorno, per fortuna senza alcun danno per il pilota spagnolo. Mentre la Ducati #1 era avvolta da una nuvola di polvere, Toprak Razgatlioglu ha preso il comando della corsa, prima di cedere la posizione ad uno scatenato Axel Bassani. Il 23enne veneto ha guidato la corsa per parecchi giri, ma a quattro dalle fine Toprak ha puntato l’intero alla Rivazza ed è volato verso il trionfo.

Il Mondiale non è chiuso

La scivolata di Bautista ha cambiato faccia ad Mondiale che sembrava già abbondantemente ipotecato. Toprak è partito con -95 punti di passivo, ma recuperandone 25 in un colpo solo, torna ad alimentare una piccola speranza di ribaltare la situazione. Alvarito ha vinto 18 volte, ma non dovrà sbagliare, per non far riaffiorare l’incubo del 2019 quando ne aveva vinte undici di fila, prima di vanificare il vantaggio abissale fra troppe cadute.

Axel Bassani sfodera gli artigli

Nelle due gare precedenti Axel non era stato folgorante, ma in questa gara 2 è stato formidabile. Il primo successo in carriera non è mai stato a portata di mano come adesso, Toprak però in questo momento è un osso durissimo per Bautista, figuriamoci per un pilota arrivato a questi livelli in tempi recenti. Bassani, quinto podio, eguaglia lo stesso piazzamento che aveva centrato nel 2021 a Barcellona, ma sul bagnato. Precedere Jonathan Rea, nove trionfi a Imola, qui dentro è un’impresa da ricordare.

Prossima fermata: Most

Il tour de force estivo della Superbike continua fra due settimane sul piccolo tracciato di Most, nella Repubblica Ceca. La pista si trova a 100 chilometri da Praga, in direzione Dresda. Sarà l’ottavo dei dodici round previsti. Dopo Most, il Mondiale andrà in vacanza fino a metà settembre, quando sarà la volta di Magny Cours, in Francia. Seguiranno Motorland Aragon (Spagna) e Portimao (Portogallo). Ancora incerto il distino dell’ultima tappa in Argentina: se la trasferta saltasse, ci sarà comunque una sede di recupero. I dettagli qui.

Foto: Marco Lanfranchi