L’inno di Mameli risuona a Barcellona. Guido Pini, già con tanti podi in tasca quest’anno, riesce finalmente ad ottenere anche il massimo. La gara unica prima della pausa estiva porta la sua firma, un risultato bellissimo che vale il quasi riaggancio di Pini sull’attuale leader ETC, ora distante appena 9 punti dopo l’incidente odierno. Il campione in carica trionfa da numero #1 e si rilancia, la lotta per il titolo è apertissima. Ora tocca alla pausa fino ad ottobre, vediamo com’è andato questo weekend.

Che battaglia!

Era arrivata la quarta pole stagionale per Quiles, che è però uno dei cinque sanzionati e retrocessi in fondo alla griglia in questa gara unica. Tra di loro contiamo anche Boggio, mentre il campione in carica Pini si ritrova così in P3. Non è però una partenza perfetta, visto che perde qualche posizione, mentre al comando ci sono due ragazzi EG 0,0. Ma è solo l’inizio, anche qui ecco un’incredibile battaglia, senza farsi mancare vari incidenti e colpi di scena. Come il KO del leader Quiles e di Boggio: super rimonta di entrambi, tutto vanificato nell’incidente multiplo provocato dall’italiano. Chi non sbaglia niente è Pini, che rimane nel gruppo di testa senza esagerare troppo, per poi dare tutto nelle battute finali. Finalmente il ritorno alla vittoria del campione in carica!

Pini: “La mia gara più bella”

All’arrivo al parco chiuso è una festa pazzesca sia per il numero #1 che per AC Racing. Dopo svariati podi stagionali ecco il passo in più, la prima vittoria del 2023, anno della sua difesa del titolo. “Penso sia stata la gara più bella della mia carriera!” È questo il primo commento di un più che sorridente Pini alla fine della gara. “Faceva caldissimo ed il gruppo era molto grande, ma ce l’abbiamo fatta. Per il campionato è perfetto!” Stiamo parlando infatti di una situazione in cui può ancora succedere di tutto: Maximo Quiles ora comanda per appena un punto su Brian Uriarte, mentre Guido Pini 3° è a soli 9 punti di ritardo. Ora tocca alla pausa, l’occasione per ricaricare le batterie prima di un finale di stagione che sarà sicuramente incandescente.

Foto: Social-Guido Pini