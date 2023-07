JuniorGP, Zurutuza-MTA coppia vincente “Che gara, chapeau!”

Il JuniorGP a Portimao ha visto solo prime vittorie nelle due gare Moto3 disputate. Guardiamo alla prima corsa, visto che c’è una parte tricolore sul gradino più alto: primo successo del giovane talento basco Xabi Zurutuza, al secondo anno nella categoria e sempre con MTA Racing di Alessandro Tonucci. Un risultato che si attendeva già da un po’ e che è arrivato in maniera spettacolare, in una gara che poteva sembrare rovinata in partenza vista la pesante sanzione (partenza dal fondo e Long Lap). Ma è stata anzi una spinta in più: Zurutuza è risalito, ha tirato fuori gli artigli nella lotta al vertice ed infine è riuscito ad emergere per la prima volta. Festa grande sia per il pilota che per il team, una prima volta che si punta a ripetere prontamente.

Finalmente in alto

“Da Zurutuza era un po’ che ci aspettavamo il podio” ha raccontato Alessandro Tonucci a Corsedimoto. Il giovane pilota basco infatti, nonostante avesse già fatto vedere cose interessanti, non era ancora riuscito a salire sul podio dal suo passaggio in Moto3 Junior. Non male riuscire a “sbloccarsi” in questo modo! “Era penalizzato, quindi è partito dal fondo della griglia e ha scontato anche un Long Lap” ha sottolineato Tonucci. Per lui ed il team MTA uno scenario vissuto proprio di recente nel Mondiale Moto3, precisamente nel sentito appuntamento al Mugello, quando la pesante sanzione è stata assegnata, tra i tanti, sia ad Ivan Ortola che a Stefano Nepa. Proprio come i suoi piloti mondiali, anche Xabi Zurutuza s’è scatenato, anzi ha fatto ancora meglio. “Giro veloce e vittoria così… Che dire, chapeau!” ha commentato un più che soddisfatto Alessandro Tonucci.

Tonucci: “Gran lavoro di squadra”

La gioia del proprietario di MTA Racing però va anche oltre il risultato del suo pilota. Come per il team mondiale, non mancano infatti le lodi per il lavoro anche in JuniorGP, contando su vari nuovi innesti di peso. “Il team è stato cambiato tutto” ha raccontato Tonucci. “Alla direzione c’è Massimo Capanna, c’è poi l’esperto telemetrico Juan Mulet Sbert, ex della squadra di Simoncelli e quest’anno venuto da noi. Angela Benavente Diez, la telemetrista di Ortola, da Valencia si occupa anche del JuniorGP.” Alcuni dei nomi di una squadra rinnovata per questo 2023. “C’è una crescita costante anche con i meccanici, tutti nuovi e tutti bravissimi. Sono davvero contento del lavoro del pilota e della squadra!” La prossima settimana si corre di nuovo, tappa a Barcellona con rinnovata carica e voglia di confermarsi.

