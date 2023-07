JuniorGP Moto3 Portimao: Lunetta rimonta da urlo, trionfo MTA

Due podi nettamente diversi nelle due gare JuniorGP a Portimao. Nella prima corsa brilla l’Italia in due modi diversi: cominciamo col team Angeluss MTA di Alessandro Tonucci, che coglie la prima vittoria 2023 grazie a Xabi Zurutuza, finalmente sbloccatosi in Moto3. Si fa ben vedere anche Luca Lunetta, che realizza una super rimonta e conquista il 3° gradino del podio. In Gara 2 purtroppo non ci sono protagonisti tricolori, ci pensano tre ragazzi spagnoli a fare la voce grossa. Ecco come sono andate le due gare sulla pista portoghese.

Gara 1, Zurutuza e Lunetta sugli scudi

L’inaspettato colpo di scena arriva ben prima del via: problemi in pit lane per il poleman Luca Lunetta, costretto quindi a scattare dal fondo! Al via Collins rimane piantato in griglia, registriamo presto le cadute di Buchanan, Cruces, O’Shea ed anche Bartolini, possibili protagonisti ma appunto costretti al ritiro. Si forma un gruppo di 10 in fuga, con protagonisti anche Carraro, Morosi e lo scatenato Lunetta in rimonta! Si scatena presto una battaglia da cardiopalma: c’è un “rischio strike”, Piqueras commette due grossi errori, ruggisce Xabi Zurutuza! Poco importa la partenza dal fondo con Long Lap: il piccolo spagnolo di Angeluss MTA, non ancora emerso nella categoria, si prende di forza non solo il primo podio, ma il primo successo JuniorGP! Secondo gradino per uno scatenato Tatchakorn Buasri, strepitosa rimonta di Luca Lunetta 3° al traguardo.

Gara 2: un’altra prima vittoria

Nessun problema prima del via stavolta, il poleman Lunetta è regolarmente nella prima casella. Il problema stavolta è lo scatto al via, per nulla brillante e di cui molti approfittano, con l’alfiere AC Racing quindi finito in mezzo al gruppo. Pronto stravolgimento di sorte per Zurutuza, passato dalla grande gioia della prima vittoria alla caduta dopo pochissimi giri… In testa si creerà presto una situazione ben diversa rispetto a Gara 1, che non premia i nostri portacolori: Lunetta, Carraro e Bartolini infatti rimarranno “bloccati” nel secondo gruppo, lontani dalla zona podio. Quella infatti è solamente per Piqueras, Almansa ed Esteban, che riescono a scappare per riservarsi un’incredibile battaglia per la vittoria. La zampata vincente infine è quella dell’esordiente Joel Esteban, che beffa i rivali e coglie la prima vittoria JuniorGP!

La top 10 generale

1. Angel Piqueras – Team Estrella Galicia 0,0 – 140 punti

2. Alvaro Carpe – STV Laglisse Academy – 86 punti

3. Luca Lunetta – AC Racing Team – 76 punti

4. Jacob Roulstone – Aspar Junior Team – 73 punti

5. Joel Esteban – Aspar Junior Team – 72 punti

6. Xabi Zurutuza – Angeluss MTA Junior Team – 60 punti

7. David Almansa – Finetwork MIR Racing Team – 54 punti

8. Nicola Carraro – Aspar Junior Team – 50 punti

9. Tatchakorn Buasri – Honda Racing Thailand – 45 punti

10. Cormac Buchanan – AGR Team – 45 punti

Foto: AC Racing