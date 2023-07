F1, ufficiale il calendario 2024: Bahrain e Arabia di sabato, torna la Cina

A pochi giorni dal Gran Premio di Silverstone la F1 ha emesso un comunicato ufficiale riguardante il calendario del 2024. È stato confermato che ci saranno 24 GP, un numero record che da alcuni anno è stato fissato e che non riesce mai a essere raggiunto perché qualche appuntamento salta.

F1 2024, conferme e cambiamenti

Si partirà con la gara del 2 marzo in Bahrain e si terminerà l’8 dicembre ad Abu Dhabi. La seconda tappa è in Arabia Saudita ed è fondamentale ricordare che sia a Sakhir sia a Jeddah si gareggerà di sabato rispettare il Ramadan. Dopo il GP in Australia, il quarto evento del campionato sarà in Giappone, dove solitamente si correva nell’ultima parte della stagione. Nel 2024 a Suzuka si gareggerà il 7 aprile.

Poi si resterà in Asia con il grande ritorno del Gran Premio di Cina, in programma per il weekend 19-21 aprile. La gara a Miami si svolgerà il 5 maggio e sarà seguita da quella a Imola (19 maggio). Successivamente ci saranno Monaco, Canada, Spagna, Austria, Gran Bretagna, Ungheria, Belgio e Olanda. Per Monza bisogna attendere il weekend 30 agosto-1 settembre.

Il GP in Azerbaigian slitta a metà settembre e sarà seguito da quello a Singapore. A ottobre si vola prima ad Austin e poi a Città del Messico. A inizio novembre la F1 sarà di scena in Brasile e il 23 ci sarà l’attesa gara a Las Vegas. Gli eventi in Qatar ed Emirati Arabi Uniti chiuderanno il campionato.

Formula 1, il nuovo calendario completo: date e GP

29 febbraio-2 marzo Sakhir (Bahrain)

7-9 marzo Gedda (Arabia Saudita)

22-24 marzo Melbourne (Australia)

5-7 aprile Suzuka (Giappone)

19-21 aprile Shanghai (Cina)

3-5 maggio Miami (Stati Uniti)

17-19 maggio Imola (Italia)

24-26 maggio Monaco (Monaco)

7-9 giugno Montreal (Canada)

21-23 giugno Barcellona (Spagna)

28-30 giugno Spielberg (Austria)

5-7 luglio Silverstone (Gran Bretagna)

19-21 luglio Budapest (Ungheria)

26-28 luglio Spa-Francorchamps (Belgio)

23-25 agosto Zandvoort (Olanda)

30 agosto-1 settembre Monza (Italia)

13-15 settembre Baku (Azerbaigian)

20-22 settembre Singapore

18-20 ottobre Austin (Stati Uniti)

25-27 ottobre Città del Messico (Messico)

1-3 novembre San Paolo (Brasile)

21-23 novembre Las Vegas (Stati Uniti)

29 novembre-1 dicembre Lusail (Qatar)

6-8 dicembre Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)

Foto: Formula1.com