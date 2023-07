F1 GP Silverstone 2023: orari tv e streaming su Sky, Now e TV8

Dopo il Gran Premio d’Austria appena disputato, la F1 torna subito in azione per il GP di Gran Bretagna. In questo fine settimana si corre a Silverstone, su uno dei circuiti storici del campionato. Sono attesi tantissimi tifosi, come sempre, per questo decimo appuntamento del calendario 2023.

Formula 1 in Inghilterra: caratteristiche del circuito e albo d’oro

La pista di Silverstone misura 5,8 chilometri ed è costituita da 18 curve. È una delle più tecniche del Mondiale, si corre con macchine ad alto carico aerodinamiche per affrontare con più precisione possibile le diverse curve. Alcune sono iconiche come Copse, Maggots, Becketts e Chapel. Ci sono due zone DRS. È un circuito che piace ai piloti, anche se è molto impegnativo.

Gli pneumatici sono molto stressati su questo tracciati e Pirelli in Inghilterra porta le mescole più dure della gamma: C1 (dura), C2 (media), C3 (morbida). Da segnalare che Pirelli in questo weekend fa debuttare una nuova costruzione di gomme slick, anticipando l’utilizzo di materiali previsti per la specifica 2024. Una decisione resa necessaria dall’aumento delle prestazioni delle monoposto. La nuova specifica conferisce agli pneumatici maggiore resistenza.

Il GP di Gran Bretagna fa parte del calendario della Formula 1 dal 1950, ma si è corso anche ad Aintree e Brands Hatch. Il pilota più vincente nella storia è Lewis Hamilton con otto successi. E il costruttore con più trionfi è la Ferrari, a quota 18. L’ultimo proprio nell’edizione 2022, quando Carlos Sainz ha conquistato la sua prima vittoria assoluta nel campionato.

F1 2023: classifica piloti e costruttori

Max Verstappen è reduce da cinque gran premi vinti consecutivamente e in Austria si è preso anche la sprint race. Sta letteralmente dominando e in classifica ha preso il largo rispetto al compagno di squadra Sergio Perez, staccato di quasi 100 punti. Resiste in terza posizione Fernando Alonso, che precede Lewis Hamilton e i piloti Ferrari.

CLASSIFICA PILOTI: Verstappen 229 punti, Perez 148, Alonso 131, Hamilton 106, Sainz 82, Leclerc 72, Russell 72, Stroll 44, Ocon 31, Norris 24, Gasly 16, Hulkenberg 9, Albon 7, Piastri 5, Bottas 5, Zhou 4, Tsunoda, Magnussen 2, Sargeant 0, De Vries 0.

CLASSIFICA COSTRUTTORI: Red Bull 377 punti, Mercedes 178, Aston Martin 175, Ferrari 154, Alpine 47, McLaren 29, Haas 11, Alfa Romeo 9, Williams 7, AlphaTauri 2.

F1 GP Silverstone 2023: orari diretta TV e streaming

Il GP di Gran Bretagna sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport F1 e in live streaming tramite i servizi Sky Go e NOW. Il canale in chiaro TV8 trasmetterà solo in differita qualifiche e gara. Di seguito il programma con gli orari del weekend di Silverstone.

Venerdì 7 luglio 2023

13:30-14:30 Prove Libere 1

17:00-18:00 Prove Libere 2

Sabato 8 luglio 2023

12:30-13:30 Prove Libere 3

16:00-17:00 Qualifiche (19:45 differita TV8)

Domenica 9 luglio 2023

16:00 Gara (19:00 differita TV8)

Foto: Formula1.com